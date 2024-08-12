Вероятное подорожание хлеба: что говорят участники рынка — Finance.ua

Вероятное подорожание хлеба: что говорят участники рынка Сегодня 07:18 — Личные финансы

Вероятное подорожание хлеба: что говорят участники рынка

О рисках перебоев с хлебом и возможном подорожании на днях заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев Хлеб» Юрий Дученко.

По словам Дученко, в июне и июле основные производители хлеба в Украине сработали либо в минус, либо в ноль.

«Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16−16,2 тысяч. Мука в себестоимости хлеба — это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и др.) подорожало с начала года более чем на 20%. Возрастают затраты на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и т. д. Поэтому необходимо повышать цены на хлеб на 15−20%. Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться, и в стране начнутся перебои с хлебом.

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По его словам, существенный рост цен на муку объясняется тем, что на внутреннем рынке ограничено предложение зерна второго класса (а именно такое идет на муку для хлебопекарной отрасли). Многие продавцы придерживают зерно в ожидании более выгодных цен.

Кроме того, мукомолы несут большие затраты из-за отключения электроэнергии, хотя, например, у хлебозаводов, относящихся к критической инфраструктуре, перебои со светом в июле были минимальными.

При этом пекари не могут повышать цену на хлеб адекватно росту цен на сырье и увеличению своих расходов. В итоге появляются огромные кассовые разрывы, компании не могут вовремя рассчитываться по своим контрактным обязательствам.

Он также добавил, что подорожания продукции можно ожидать уже в этом месяце, а перебои с хлебо-булочными продуктами, если не исправить ситуацию, могут начаться в сентябре.

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина в комментарии 24 каналу рассказала, что в течение лета весь перечень продуктов переработки зерновых культур незначительное подорожал.

При этом хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 46,46 гривны за килограмм (+1,3%), хлеб пшеничный из муки первого сорта — до 37,09 гривны за килограмм (+0,9%), хлеб ржаной — до 38,37 гривны за килограмм (+1,1%). Батон прибавил в цене 1,5% - с 23,63 гривны за килограмм до 23,98 гривны за килограмм.

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При этом добавляет, что рост стоимости электроэнергии будет поддерживать рост цен.

«Подорожание электроэнергии существенно повлияет на ценовую динамику всего перечня хлебобулочных изделий. Кроме этого объективного фактора на подорожание продукции хлебопекарной отрасли повлияет рост цен на сырьевые составляющие производственного процесса», — пояснила Черемисина.

Следует добавить, что с начала 2024 года закупочные цены на пшеницу 2-го класса выросли на 47,4% - с 5700 гривен за тонну до 8401 гривны за тонну, на пшеницу 3 класса — на 37,6% - до 8191 гривны за тонну. Цены на рожь увеличились на 49,1% - с 3688 гривен за тонну до 5500 гривен за тонну. Мука подорожала на 2,5% - до 15,95 гривны за килограмм.

УНН По материалам:

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