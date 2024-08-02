За неделю цены на капусту выросли на 63% — Finance.ua

За неделю цены на капусту выросли на 63% Сегодня 21:34

За неделю цены на капусту выросли на 63%

На этой неделе украинские аграрии предлагают белокочанную капусту на продажу по цене 18−25 гривен/кг, что в среднем на 63% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

«Тенденцию роста цен отраслевые эксперты объясняют довольно ограниченным предложением этой продукции на рынке. Большинство хозяйств уже завершили сезон реализации капусты ранних сортов, тогда как более поздняя продукция еще не начала поступать на рынок массово. При этом спрос на данную продукцию достаточно высок, что также провоцирует ценовой рост», — говорится в сообщении.

Сейчас цена на капусту в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали «Українськi Новини», в Украине стремительно выросли цены на огурцы на фоне сокращения их предложения на рынке.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.