Цены на популярные летние овощи и фрукты упали — Finance.ua
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Цены на популярные летние овощи и фрукты упали

Личные финансы
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Жара в Украине немного спала, что позволило стабилизировать рынок овощей и фруктов. При этом цены на отдельные позиции все-таки пошли вверх.
Аналитики EastFruit отметили, что цены на капусту снова выросли из-за дефицита овоща — с 19−20 грн/кг до 20−25. При этом подешевела морковь с 12−15 гривен за килограмм до 10−14.
Погодные условия позволили возобновить уборку грунтового томата, что привело к снижению верхнего предела цен с 30 до 25 гривен за килограмм. Кроме того, упали в цене баклажан — с 15−18 грн/кг до 12−15 и сладкий перец — с 50−60 до 45−50 грн/кг.
Среди зелени резко подорожали укроп и петрушка — со 100−150 до 150−200 гривен за килограмм.
Что касается фруктов и ягод, то сильно подешевел виноград — со 150−220 до 90−150 гривен за килограмм. После незначительного подорожания снова начал дешеветь арбуз с 13−20 до 6−10 грн/кг, а также почти вдвое снизилась цена на дыню — с 30−40 до 15−25 грн/кг. Также резко прибавила в цене вишня. На прошлой неделе ее отдавали по 100−110 гривен за килограмм, хотя неделей раньше цена колебалась в пределах 50−70 грн/кг.

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По материалам:
УНІАН
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