Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу «долга Януковича» — Finance.ua

Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу «долга Януковича» Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу «долга Януковича»

Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу о «долге Януковича» на 3 млрд долларов.

Об этом говорится в решении Верховного Суда Британии, сообщает Министерство финансов Украины.

Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, инициированное россией против Украины, по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов США, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

Верховный Суд Соединенного Королевства пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения, основанные на фактах угроз агрессии россии, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде. Приняв это решение спустя более семи лет после того, как россия подала иск против Украины в английский суд, Верховный Суд этим поддержал позицию Украины.

Читайте также Ценности из резиденций Януковича передадут музеям

россия, действуя через доверенное лицо, пыталась убедить английский суд принять решение в пользу россии, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования английским судом своих действий. Но, в конечном счете, Верховный Суд отклонил просьбу россии и признал то, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения состоятельны и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств.

Как отметил судья господин Блэр в своем решении суда первой инстанции, позиция защиты Украины по принуждению «однозначно сильная», и «угрозы россии применить силу в 2013 году следует рассматривать в контексте реального применения силы в 2014 году».

Читайте также Кабмин передал Фонду госимущества конфискованное имущество Януковича

Верховный Суд своим решением определил, что сильная позиция защиты должна быть исследована по полной процедуре судебного разбирательства. Верховный Суд на этом этапе не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны россии против Украины, поскольку апелляционное разбирательство «происходило до полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года», но Лорд Карнват, судья Верховного Суда отметил, что дальнейшее поведение россии невозможно игнорировать.

Сейчас россии придется осуществить полное раскрытие информации по делу о действиях, направленных против Украины, и ответить за свои ужасные поступки в отношении Украины в процессе открытого судебного разбирательства в английском суде. Теперь на россию ложится груз доказательства суда, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы россией как один из инструментов оружия против Украины.

Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление россии не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций.

Все доказательства будут представлены суду для изучения и под пристальным наблюдением мирового сообщества. Правда и справедливость на стороне Украины. Как в суде, так и на поле боя, Украина будет бороться против россии до конца, с полной верой, что в конечном итоге победа будет за Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.