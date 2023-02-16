В Швейцарии начали конфискацию ₣130 миллионов окружения Януковича — НАБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Швейцарии начали конфискацию ₣130 миллионов окружения Януковича — НАБУ

Фондовый рынок
112
В Швейцарии начали конфискацию ₣130 миллионов окружения Януковича — НАБУ
В Швейцарии начали конфискацию ₣130 миллионов окружения Януковича — НАБУ
Федеральный совет Швейцарии начал конфискацию 130 млн швейцарских франков в окружении экспрезидента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Телеграме.
«Федеральный совет Швейцарии (швейцарское правительство) 15 февраля 2023 года начал процедуру административной конфискации активов окружения экс-президента Януковича на общую сумму 130 млн швейцарских франков, замороженных после Революции Достоинства в феврале 2014 года», — говорится в сообщении.
Как отмечается, эти активы принадлежали лицам, в отношении действий которых детективы НАБУ вели досудебное расследование в отдельных уголовных производствах, в ходе которых имело место и международное сотрудничество с компетентными органами Швейцарской Конфедерации.
После начала полномасштабной агрессии рф в прошлом году Федеральный Совет начал рассматривать дела по конфискации согласно Закону об иностранных незаконных активах (FIAA). 25 мая 2022 года было начато первое производство по конфискации примерно 100 миллионов швейцарских франков.
После дальнейших обсуждений Федеральный совет поручил начать еще одно производство по 30 миллионам швейцарских франков, в результате чего общая сумма активов, подлежащих конфискации, превысила 130 миллионов швейцарских франков.
По информации Федерального совета, активы будут оставаться замороженными до окончательного решения системы административной юстиции Швейцарии по конфискации. Любое имущество, которое будет окончательно конфисковано, будет возвращено украинскому народу в соответствии с международным соглашением.
Напомним, 25 мая в прошлом году стало известно, что Швейцария намерена конфисковать активы соратника экспрезидента Украины Виктора Януковича Юрия Иванющенко на сумму более 100 миллионов швейцарских франков (около $104 млн).
С 2014 года Иванющенко фигурировал по двум делам Генпрокуратуры: по факту рейдерства одного из крупнейших украинских рынков «7 километр» в Одессе и хищения «киотских денег».
После завершения полномочий следствия из Генпрокуратуры в 2019 году дела в отношении Иванющенко передали на дорасследование в НАБУ, где их заморозили, поскольку фигурант находился в розыске.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.