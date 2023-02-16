В Швейцарии начали конфискацию ₣130 миллионов окружения Януковича — НАБУ Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

В Швейцарии начали конфискацию ₣130 миллионов окружения Януковича — НАБУ

Федеральный совет Швейцарии начал конфискацию 130 млн швейцарских франков в окружении экспрезидента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Телеграме

«Федеральный совет Швейцарии (швейцарское правительство) 15 февраля 2023 года начал процедуру административной конфискации активов окружения экс-президента Януковича на общую сумму 130 млн швейцарских франков, замороженных после Революции Достоинства в феврале 2014 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти активы принадлежали лицам, в отношении действий которых детективы НАБУ вели досудебное расследование в отдельных уголовных производствах, в ходе которых имело место и международное сотрудничество с компетентными органами Швейцарской Конфедерации.

После начала полномасштабной агрессии рф в прошлом году Федеральный Совет начал рассматривать дела по конфискации согласно Закону об иностранных незаконных активах (FIAA). 25 мая 2022 года было начато первое производство по конфискации примерно 100 миллионов швейцарских франков.

После дальнейших обсуждений Федеральный совет поручил начать еще одно производство по 30 миллионам швейцарских франков, в результате чего общая сумма активов, подлежащих конфискации, превысила 130 миллионов швейцарских франков.

По информации Федерального совета, активы будут оставаться замороженными до окончательного решения системы административной юстиции Швейцарии по конфискации. Любое имущество, которое будет окончательно конфисковано, будет возвращено украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

Напомним, 25 мая в прошлом году стало известно, что Швейцария намерена конфисковать активы соратника экспрезидента Украины Виктора Януковича Юрия Иванющенко на сумму более 100 миллионов швейцарских франков (около $104 млн).

С 2014 года Иванющенко фигурировал по двум делам Генпрокуратуры: по факту рейдерства одного из крупнейших украинских рынков «7 километр» в Одессе и хищения «киотских денег».

После завершения полномочий следствия из Генпрокуратуры в 2019 году дела в отношении Иванющенко передали на дорасследование в НАБУ, где их заморозили, поскольку фигурант находился в розыске.

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Укрінформ По материалам:

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