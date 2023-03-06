Ценности из резиденций Януковича передадут музеям — Finance.ua

Ценности из резиденций Януковича передадут музеям Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Ценности из резиденций Януковича передадут музеям

Культурные ценности из резиденций бывшего президента Виктора Януковича Межигорье и Сухолучье будут переданы музеям.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

В ведомстве напомнили, что в рамках применения санкций в отношении Януковича Высший антикоррупционный суд своим решением передал историко-культурные и материальные ценности из резиденции Межигорье и охотничьего дома Сухолучье в собственность государства.

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«Правительство определило Министерство культуры и информационной политики органом, отвечающим за изъятые культурные ценности. Это 537 предметов. Значительная их часть составляет высокую культурную и художественную ценность», — говорится в сообщении.

Отмечено, что ведомство планирует передать предметы профильным музеям, в том числе разрушенным в результате российской агрессии и разграбленным россиянами.

В настоящее время взысканные по решению суда активы хранятся в Национальном художественном музее Украины, а дальше Минкультуры должно принять решение о передаче ценностей для постоянного хранения в конкретные учреждения.

Среди изъятых ценностей:

картины известных художников, в частности «Феодосия. Лунная ночь» Айвазовского, «Вид на долину Анио у Тиволи» Моргенштерна и др.;

книги — Апостол (Деяния и послания святых апостолов), изданная печатником Федоровым в 1574 году во Львове;

иконы — Богоматерь Скоропослушница, исполненная в начале XIX века в г. Афон, Воскресение Христово с праздниками, исполненная в конце XIX века, Богородица Казанская, исполненная в XIX веке в России, Христос Вседержитель, исполненная в начале ХХ века, Троица Второзаветная, исполненная — в начале XIX века в мастерской Киево-Печерской лавры;

вазы, деревянные скульптуры, напольные часы в стиле Людовика ХV, изготовленные в 1765 году во Франции, монета с изображением Креста Ефросинии Полоцкой и вставками из искусственных камней, памятная медаль Образ Казанской Богоматери, набор памятных медалей В память 200-летия победы в войне 1812 года, мощевик с мощами святого Виктора, 61 лист Специальной карты Европейской России (нынешние территории современных Донецкой, Луганской, Харьковской областей) авторства Стрельбицкого, изданных в 1921 году в россии, горшок эпохи Трипольской культуры.

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