Ценности из резиденций Януковича передадут музеям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ценности из резиденций Януковича передадут музеям

Казна и Политика
21
Ценности из резиденций Януковича передадут музеям
Ценности из резиденций Януковича передадут музеям
Культурные ценности из резиденций бывшего президента Виктора Януковича Межигорье и Сухолучье будут переданы музеям.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
В ведомстве напомнили, что в рамках применения санкций в отношении Януковича Высший антикоррупционный суд своим решением передал историко-культурные и материальные ценности из резиденции Межигорье и охотничьего дома Сухолучье в собственность государства.
Читайте также
«Правительство определило Министерство культуры и информационной политики органом, отвечающим за изъятые культурные ценности. Это 537 предметов. Значительная их часть составляет высокую культурную и художественную ценность», — говорится в сообщении.
Отмечено, что ведомство планирует передать предметы профильным музеям, в том числе разрушенным в результате российской агрессии и разграбленным россиянами.
Место для вашей рекламы
В настоящее время взысканные по решению суда активы хранятся в Национальном художественном музее Украины, а дальше Минкультуры должно принять решение о передаче ценностей для постоянного хранения в конкретные учреждения.
Среди изъятых ценностей:
  • картины известных художников, в частности «Феодосия. Лунная ночь» Айвазовского, «Вид на долину Анио у Тиволи» Моргенштерна и др.;
  • книги — Апостол (Деяния и послания святых апостолов), изданная печатником Федоровым в 1574 году во Львове;
  • иконы — Богоматерь Скоропослушница, исполненная в начале XIX века в г. Афон, Воскресение Христово с праздниками, исполненная в конце XIX века, Богородица Казанская, исполненная в XIX веке в России, Христос Вседержитель, исполненная в начале ХХ века, Троица Второзаветная, исполненная — в начале XIX века в мастерской Киево-Печерской лавры;
  • вазы, деревянные скульптуры, напольные часы в стиле Людовика ХV, изготовленные в 1765 году во Франции, монета с изображением Креста Ефросинии Полоцкой и вставками из искусственных камней, памятная медаль Образ Казанской Богоматери, набор памятных медалей В память 200-летия победы в войне 1812 года, мощевик с мощами святого Виктора, 61 лист Специальной карты Европейской России (нынешние территории современных Донецкой, Луганской, Харьковской областей) авторства Стрельбицкого, изданных в 1921 году в россии, горшок эпохи Трипольской культуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.