Кабмин передал Фонду госимущества конфискованное имущество Януковича — Finance.ua

Кабмин передал Фонду госимущества конфискованное имущество Януковича Сегодня 07:27 — Казна и Политика

Кабинет министров поддержал распоряжение, согласно которому конфискованное у Виктора Януковича имущество переходит в управление Фонда госимущества.

Об этом пишет пресс-служба Фонда государственного имущества.

Как рассказали в ведомстве, в их управление переходит квартира и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом и два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте, судно «Бриг», два автомобиля.

Кроме этого Фонду был передан Центр отдыха и здоровья и два жилых дома, которые находятся в Вышгородском районе Киевской области. Также гостинично-ресторанный комплекс «Акация». Фонд был передан в управление 100% ООО «Танталит» и ООО «Дом Лесника».

«ФГИ готов взять на себя ответственность за эффективное управление этим имуществом и обеспечить его работу во благо нашего государства и всех граждан», — рассказал глава ФГИ Рустем Умеров.

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