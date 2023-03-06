Кабмин передал Фонду госимущества конфискованное имущество Януковича — Finance.ua
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Кабмин передал Фонду госимущества конфискованное имущество Януковича

Казна и Политика
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Кабинет министров поддержал распоряжение, согласно которому конфискованное у Виктора Януковича имущество переходит в управление Фонда госимущества.
Об этом пишет пресс-служба Фонда государственного имущества.
Как рассказали в ведомстве, в их управление переходит квартира и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом и два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте, судно «Бриг», два автомобиля.
Кроме этого Фонду был передан Центр отдыха и здоровья и два жилых дома, которые находятся в Вышгородском районе Киевской области. Также гостинично-ресторанный комплекс «Акация». Фонд был передан в управление 100% ООО «Танталит» и ООО «Дом Лесника».
«ФГИ готов взять на себя ответственность за эффективное управление этим имуществом и обеспечить его работу во благо нашего государства и всех граждан», — рассказал глава ФГИ Рустем Умеров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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