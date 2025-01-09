Верховная Рада провалила один из маяков МВФ: законопроект о создании Высшего админсуда не набрал голосов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Верховная Рада провалила один из маяков МВФ: законопроект о создании Высшего админсуда не набрал голосов

Казна и Политика
33
Верховная Рада провалила один из маяков МВФ: законопроект о создании Высшего админсуда не набрал голосов
Верховная Рада провалила один из маяков МВФ: законопроект о создании Высшего админсуда не набрал голосов
Верховная Рада не приняла законопроект Кабинета министров № 12 368, предусматривавший создание Высшего административного суда с участием международных экспертов. Принятие этого законопроекта является одним из маяков МВФ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Документ набрал лишь 218 голосов, что недостаточно для принятия, и был полностью отклонен — даже без возвращения на доработку. Это уже второе неудачное голосование за этот законопроект, отметил Железняк.
Читайте также
Вместо него парламент принял за основу альтернативный законопроект № 12 368−1. Этот документ предусматривает, что дела о конкурсах и аудитах НАБУ и САП будет рассматривать Киевский городской окружной административный суд (КМОАС), говорится в карточке закопроекта. Для апелляционных дел предлагается создать отдельный Киевский городской апелляционный суд.
Законопроект определяет, что КМОАС будет рассматривать: дела по обжалованию актов, действий или бездействия Кабмина, министерств, Нацбанка и других государственных органов, дела, связанные с медиа, регистрацией политических партий и деятельностью антикоррупционных органов, административные дела, касающиеся решений Антимонопольного комитета и государственного финансирования политических партий, другие административные дела, в которых стороны находятся в в Киеве.
Читайте также
Эксперты, делегированные иностранными партнерами, играют ключевую роль в конкурсах на руководителей НАБУ, САП, НАПК и БЭБ, а также проводят их аудиты, сообщает Юридическая газета.
Союзники Украины предлагали создать отдельный суд для обжалования результатов конкурсов и аудитов, а для отбора судей привлечь Общественный совет международных экспертов, работающий с кандидатами в Антикоррупционный суд. Срок для создания этого суда истек в декабре 2024 года.
Читайте также
Законопроект № 12 368, зарегистрированный 30 декабря 2024 года, предусматривал создание Высшего административного суда Украины. Целью этого законопроекта было установление принципов организации и деятельности нового суда, специальных требований к судьям для эффективной защиты прав физических и юридических лиц в публично-правовых отношениях, сообщили в Комитете по правовой политике.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.