Верховная Рада провалила один из маяков МВФ: законопроект о создании Высшего админсуда не набрал голосов — Finance.ua

Верховная Рада провалила один из маяков МВФ: законопроект о создании Высшего админсуда не набрал голосов Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Верховная Рада провалила один из маяков МВФ: законопроект о создании Высшего админсуда не набрал голосов

Верховная Рада не приняла законопроект Кабинета министров № 12 368, предусматривавший создание Высшего административного суда с участием международных экспертов. Принятие этого законопроекта является одним из маяков МВФ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Документ набрал лишь 218 голосов, что недостаточно для принятия, и был полностью отклонен — даже без возвращения на доработку. Это уже второе неудачное голосование за этот законопроект, отметил Железняк.

Вместо него парламент принял за основу альтернативный законопроект № 12 368−1. Этот документ предусматривает, что дела о конкурсах и аудитах НАБУ и САП будет рассматривать Киевский городской окружной административный суд (КМОАС), говорится в карточке закопроекта. Для апелляционных дел предлагается создать отдельный Киевский городской апелляционный суд.

Законопроект определяет, что КМОАС будет рассматривать: дела по обжалованию актов, действий или бездействия Кабмина, министерств, Нацбанка и других государственных органов, дела, связанные с медиа, регистрацией политических партий и деятельностью антикоррупционных органов, административные дела, касающиеся решений Антимонопольного комитета и государственного финансирования политических партий, другие административные дела, в которых стороны находятся в в Киеве.

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Эксперты, делегированные иностранными партнерами, играют ключевую роль в конкурсах на руководителей НАБУ, САП, НАПК и БЭБ, а также проводят их аудиты, сообщает Юридическая газета.

Союзники Украины предлагали создать отдельный суд для обжалования результатов конкурсов и аудитов, а для отбора судей привлечь Общественный совет международных экспертов, работающий с кандидатами в Антикоррупционный суд. Срок для создания этого суда истек в декабре 2024 года.

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Законопроект № 12 368, зарегистрированный 30 декабря 2024 года, предусматривал создание Высшего административного суда Украины. Целью этого законопроекта было установление принципов организации и деятельности нового суда, специальных требований к судьям для эффективной защиты прав физических и юридических лиц в публично-правовых отношениях, сообщили в Комитете по правовой политике.

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