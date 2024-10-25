В МВФ признали ошибку в прогнозе сроков окончания войны россии против Украины — Finance.ua

В МВФ признали ошибку в прогнозе сроков окончания войны россии против Украины Сегодня 11:15

Международный фонд изменил прогноз продолжительности войны в Украине. Война на протяжении как минимум 2025 года будет негативно влиять и на Европу.

Об этом Альфред Каммер сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг «Перспективы европейской экономики» за октябрь 2024 года.

«Когда вы смотрите на наши прогнозы на 2025 год, мы также снизили их для Украины. И это отражение того, что война россии в Украине будет продолжаться. Мы предполагали, что она прекратится раньше. Это не так. И это, опять же, дополнительные расходы для украинской экономики», — сказал он.

Ранее МВФ в базовом сценарии ожидал окончания войны в конце 2024 года. В октябре этот срок перенесли на год — до конца 2025 года.

По его словам, показатели роста в этом году были жестоко нарушены бомбардировками энергетической инфраструктуры в Украине, что также сдерживает рост и перспективы.

«И кроме того, конечно, как и для всей Европы, это создает неопределенность в Украине, и это оказывает смягчающее действие на совокупный спрос», — добавил Каммер.

Представитель фонда заявил, что экономическая команда МВФ продолжает «делать отличную работу с точки зрения, во-первых, поддержки макростабильности» в Украине.

«Во-вторых, поддержки экономики для запуска роста и поддержки предприятий для работы в этой среде, защиты уязвимых людей, страдающих из-за войны. И, в-третьих, подготовки основ для, как мы надеемся, быстрой реконструкции и среднесрочного пути к вступлению в ЕС», — сказал он.

Влияние войны на Европу

Камер заявил, что война россии против Украины продолжает влиять на перспективы Европы.

«Если посмотреть на траекторию роста, то она не сильно изменилась за последний год. И главная причина, по которой дела в Европе идут плохо, на самом деле заключается в большом шоке цен на энергоносители, вызванном россией, который переживает Европа», — сказал он.

В частности, Германия очень пострадала из-за шока цен на энергоносители, все еще из-за ее энергоемкого производства. «Это прямое влияние российской войны. Если вы смотрите на цикл усиления ЕЦБ, он должен быть жестче просто потому, что инфляция была выше. Это результат войны россии в Украине», — добавил он.

МВФ пересмотрел прогноз темпов роста на 2025 год в Европе в сторону понижения.

«И то, что мы видим — это некая умеренность в прогнозируемом нами восстановлении. И опять же, это результат неопределенности, созданной в связи с окружающей средой и войной россии в Украине».

По его словам, это неопределенность для потребителей, которые задаются вопросом, что произойдет с ценами на энергоносители и будущим. Это неопределенность со стороны инвесторов, которые задаются вопросом, что произойдет в среднесрочной перспективе.

«Поэтому это прямое действие, которое мы видим — война россии в Украине все еще имеет последствия для экономического развития Европы», — добавил он.

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