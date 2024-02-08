Верховная Рада приняла законопроект о медобеспечении ВСУ на основе стандартов НАТО — Finance.ua

Верховная Рада приняла законопроект о медобеспечении ВСУ на основе стандартов НАТО
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 10 343 Об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Этот законопроект является важным шагом на пути к обеспечению высокого уровня медицинской помощи для украинских военнослужащих, адаптированного к лучшим международным практикам. Он не только улучшит качество медицинской и догоспитальной помощи, но и обеспечит более эффективное использование ресурсов, оптимизацию лечебных процессов и, что самое важное, сохранение жизней украинских защитников», — отметила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.
Читайте также
Документ, в частности, позволит Министерству обороны полномочия формировать стандарты домедицинской и догоспитальной помощи, исходя из требований НАТО.
Согласно пояснительной записке к закону, он должен закрепить за Минобороны полномочия:
- утверждать для Сил безопасности и обороны протоколы и стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне на основе (из числа) стандартов НАТО и/или стандартов отдельных государств-членов Альянса;
- определять порядок соблюдения указанных стандартов (рекомендаций) и осуществлять надзор за их соблюдением;
- утверждать по согласованию с центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения минимальные требования и/или стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, применяющим силы безопасности и обороны во время ведения боевых действий, а также их перечень.
Министерство здравоохранения сможет сосредоточиться на разработке протоколов и стандартов для госпитального этапа лечения.
«Это очень важный шаг вперед в укреплении обороноспособности Украины и ее стратегическом курсе на евроатлантическую интеграцию», — подытожила замминистра обороны.
Напомним, в период с декабря 2023 года по январь 2024 года в Минобороны, ВСУ и другие составляющие сектора безопасности и обороны были введены еще 18 новых стандартов НАТО, в частности касающихся обучения, навигации и водолазной деятельности.
При двух закупочных агентствах Министерства обороны, которые занимаются тыловым обеспечением армии и закупкой вооружения и техники, появятся наблюдательные советы, в которые войдут и основные международные партнеры Украины.
Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐
Поделиться новостью