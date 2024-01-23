Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 миллионов на нужды военных — Finance.ua
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Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 миллионов на нужды военных

Казна и Политика
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Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 миллионов на нужды военных
Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 миллионов на нужды военных
Кабмин выделил 657 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета на срочные нужды боевых бригад. Отдельно от этой суммы Главному управлению разведки Министерства обороны было выделено 10,524 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Минобороны направит эти деньги на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих к ней», — говорится в сообщении.
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Каждая из бригад формирует эту потребность индивидуально.
Выделенные средства распределяются следующим образом: от 1 до 10 миллионов гривен каждой бригаде по принципам:
  • приоритет отдается военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях;
  • учтена организационная структура и численность личного состава (условно, пехоте — больше, летчикам — меньше, так как самолеты обслуживаются в централизованном порядке).
Минобороны ожидает сформированные потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генеральный штаб. Тогда Минобороны подготовит соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего средства направляются в Минобороны и в воинские части.
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«Выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании „военного НДФЛ“ в 2024 году. Теперь 10% от части военного НДФЛ, которое зачисляется в государственный бюджет, автоматически будет возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу. Поскольку эту пропорцию можно будет посчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля. Поэтому правительство для закрытия „финансового разрыва“ в январе выделило из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны. Ведь обеспечение военнослужащих всем необходимым — процесс, который должен продолжаться бесперебойно по умолчанию», — прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигирь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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