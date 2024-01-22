Минфин назвал сумму расходов из госбюджета Украины на оборону и безопасность — Finance.ua

Минфин назвал сумму расходов из госбюджета Украины на оборону и безопасность
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 60% расходов общего фонда госбюджета Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«За 2023 год расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 843,8 млрд гривен или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В декабре — 284,3 млрд грн», — говорится в сообщении.
Куда пошли средства:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
«Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций», — добавили в Минфине.
Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что по итогам одиннадцати месяцев 2023 года налоги занимают чуть более половины в структуре доходов сводного бюджета — 53,2% всех доходов.
Собственные поступления бюджетных учреждений (в т.ч. спец-счета на оборону, гуманитарную помощь, восстановление) составили 25,8%, гранты — 14,5%, доходы от собственности и предпринимательской деятельности (отчисления госпредприятий, прибыль НБУ) — 4, 4%, другие доходы — 2,1%.
Сколько и от кого Украина получила помощи в 2023 году 🔍
Поделиться новостью