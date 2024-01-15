В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность — Finance.ua

В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность Сегодня 19:45 — Казна и Политика

В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность

Сейчас более 500 компаний работают на отечественную оборонную промышленность.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день уже более 500 компаний работают на отечественную оборонку. Из них большинство, а это 400 компаний — частный сектор. Сотня — государственный сектор. Из государственного сектора большинство — это предприятия «Укроборонпрома», которые наращивают свое производство так же, как и частный сектор «, — сказал Александр Камышин.

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Украинская оборонная промышленность, по словам Александра Камышина, становится важным вкладчиком в рост экономики. Например, с прошлого года с 5% прироста экономики 1,5% - это то, что дала украинская «оборонка».

10 января сообщалось, что акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» начинает партнерство с четырьмя иностранными компаниями, занимающимися инновационными разработками и производством в военной сфере.

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Напомним, лидер Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сделал амбициозное заявление : государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил в Telegram, что речь идет о более чем 10 тысячах ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью за 1000 км.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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