Ударный дрон Backfire готов к серийному производству — Федоров Сегодня 09:42 — Технологии&Авто

Ударный дрон Backfire готов к серийному производству — Федоров

Устойчивый к российскому РЭБу ударный дрон Backfire «прошёл комиссию Минобороны и ожидает приказа допуска к эксплуатации», сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Птичка» уже прошла комиссию Минобороны и ожидает приказа о допуске к эксплуатации. Это означает, что государство официально сможет закупать эти беспилотники. Команда создателей уже готовится к серийному производству БПЛА", — написал Федоров в телеграм-канале.

Как отметил Федоров, Backfire демонстрирует хорошие результаты на фронте: «За последние два месяца военные осуществили по меньшей мере 50 успешных миссий. Разработчики сотрудничают со сводным отрядом „Злые птицы“ ВСУ, которые помогают совершенствовать БПЛА».

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По словам вице-премьера, Backfire — ударный дрон от украинских разработчиков, вошедших в оборонный кластер Brave1. БПЛА залетает до 35 километров в тыл врага и помогает поражать российскую артиллерию, логистические узлы, вражеские склады и командные пункты.

«Благодаря GPS-антенне, которую почти невозможно заглушить, дрон очень устойчив к враждебным средствам РЭБа. Также из-за полной автономности беспилотника россияне не могут вычислить его координаты и наземной команды. Это обезопасит операторов», — подчеркнул Федоров.

«Продолжаем увеличивать количество беспилотников на фронте. Если у вас тоже есть разработки, которые помогут Силам обороны, подавайте заявку через платформу Brave1», — подчеркнул Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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