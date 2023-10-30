Минцифры показало экспериментальный дрон-разминировщик, произведенный в Украине — Finance.ua

Минцифры показало экспериментальный дрон-разминировщик, произведенный в Украине Сегодня 06:30 — Технологии&Авто

В Украине тестируется отечественный дрон-разминировщик ST1 с микрокомпьютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

«ST1 — автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать помехи на низкой высоте. Также на борту — мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени», — сказано в сообщении.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.

«Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины», — добавил Федоров.

Фото: Михаил Федоров

«На фото — готовый экспериментальный образец, который разработчики активно тестируют в полевых условиях. Команда собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства», — отметил министр.

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