Минцифры показало экспериментальный дрон-разминировщик, произведенный в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры показало экспериментальный дрон-разминировщик, произведенный в Украине

Технологии&Авто
21
В Украине тестируется отечественный дрон-разминировщик ST1 с микрокомпьютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
«ST1 — автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать помехи на низкой высоте. Также на борту — мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени», — сказано в сообщении.
В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.
«Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины», — добавил Федоров.
Фото: Михаил Федоров
Фото: Михаил Федоров
«На фото — готовый экспериментальный образец, который разработчики активно тестируют в полевых условиях. Команда собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства», — отметил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.