Венгрия решила проблему с поставкой российской нефти по территории Украины — Finance.ua

Венгрия решила проблему с поставкой российской нефти по территории Украины Сегодня 19:30 — Энергетика

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. заявила о достижении соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что соглашение предусматривает, что Mol Nyrt, контролирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, с 9 сентября берет на себя контроль над поставкой нефти на белорусско-украинской границе.

Ранее за доставку нефти в пограничные пункты в Венгрии и Словакии отвечала российская сторона.

«Новая договоренность обеспечит надежное решение для транспортировки российской сырой нефти по нефтепроводу „Дружба“», — подчеркнул вице-президент Mol Nyrt. по переработке и сбыту Габриэль Сабо.

Он не уточнил, какая компания или компании будут производить поставки. В частности, после ужесточения Украиной санкции против «Лукойла» Венгрия и Словакия получали сырую нефть от «Татнефти».

Как сообщалось, с 18 июля 2024 года, из-за ужесточения санкций со стороны Украины, российская нефтяная компания «Лукойл» прекратила поставки нефти в Венгрию. Санкции, введенные в июне, фактически запретили «Лукойлу» использовать территорию Украины для транзита нефти.

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«Лукойл» является одним из ключевых поставщиков нефти в Венгрию через южный участок нефтепровода «Дружба». В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее до 2025 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал предположение, что инициатива остановки транзита нефти российской компании «Лукойл» через территорию Украины могла исходить от Еврокомиссии, а не украинского правительства. Он считает, что это могло быть попыткой «шантажировать две страны, поддерживающие мир и отказывающиеся от поставок оружия».

А премьер-министр Словакии Фицо заявил, что если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, словацкая компания Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива в Украину, что покрывает 10% украинского потребления.

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Однако в июле 2024 года транзит российской нефти через украинскую часть нефтепровода «Дружба» в ЕС вырос вдвое, достигнув 1,09 млн тонн, несмотря на заявления Венгрии и Словакии о прекращении поставок от «Лукойла».

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