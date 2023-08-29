Венгрия хочет расширить запрет на импорт продовольствия из Украины — Finance.ua
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Венгрия хочет расширить запрет на импорт продовольствия из Украины

Аграрный рынок
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Венгрия хочет расширить запрет на импорт продовольствия из Украины
Венгрия хочет расширить запрет на импорт продовольствия из Украины
Если Европейский Союз не продлит запрет на импорт украинского продовольствия в пять стран, Венгрия сделает это на своем уровне и расширит список продукции.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает Agrarszektor.
По словам венгерского чиновника, в таком случае в его страну будет запрещен импорт не четырех, а 24 продуктов из Украины.
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Ответный шаг в Будапеште объясняют защитой внутреннего рынка. Надь отметил, что в последние годы сельское хозяйство Венгрии переживает одно потрясение за другим: пандемия коронавируса, засуха, война в Украине и ее последствия, энергетический кризис, рост цен и то, что дешевая украинская сельскохозяйственная продукция «заполнила европейский рынок» — это трудности для производителей.
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Министр добавил, что, несмотря на лучший урожай (в этом году ожидается почти рекордное количество кукурузы), дешевая конкуренция усложняет продажи.
Напомним, весной 2023 года несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт некоторых украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.
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В частности, Венгрия распространила запрет на 25 товаров: зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед, некоторые виды мяса и т. д.
Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.
Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные мероприятия стран были отменены. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнуха украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.
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Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики импорта украинского продовольствия и после этой даты.
Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что так желают сделать все пять стран.
В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отметило, что украинская сторона считает продление торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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