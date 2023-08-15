Румыния хочет удвоить мощности для транзита зерна из Украины — Finance.ua
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Румыния хочет удвоить мощности для транзита зерна из Украины

Аграрный рынок
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Румыния хочет удвоить мощности для транзита зерна из Украины
Румыния хочет удвоить мощности для транзита зерна из Украины
Румыния в ближайший период удвоит свои транзитные мощности для зерна из Украины — с 2 млн тонн в месяц до 4 млн тонн.
Об этом объявил министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну, сообщает Romania-Insider.
Отмечается, что для этого предусмотрены морские и железнодорожные пути. По словам Гриндяна, Сулинский канал является единственной альтернативой для морского транспорта.
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Он пообещал «оптимизировать» — в рамках финансируемого ЕС проекта стоимостью 18 млн евро — использование Сулинского канала, где расположены дунайские порты Украины.
В среднесрочной перспективе министр Гриндяну говорит об инвестициях в 1 миллиард евро в железнодорожное сообщение порта Констанца и больше инвестиций в проекты дорожной и железнодорожной инфраструктуры, которые критически важны для послевоенного восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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