Румыния хочет удвоить мощности для транзита зерна из Украины — Finance.ua

Румыния хочет удвоить мощности для транзита зерна из Украины Сегодня 07:15 — Аграрный рынок

Румыния хочет удвоить мощности для транзита зерна из Украины

Румыния в ближайший период удвоит свои транзитные мощности для зерна из Украины — с 2 млн тонн в месяц до 4 млн тонн.

Об этом объявил министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну, сообщает Romania-Insider

Отмечается, что для этого предусмотрены морские и железнодорожные пути. По словам Гриндяна, Сулинский канал является единственной альтернативой для морского транспорта.

Он пообещал «оптимизировать» — в рамках финансируемого ЕС проекта стоимостью 18 млн евро — использование Сулинского канала, где расположены дунайские порты Украины

В среднесрочной перспективе министр Гриндяну говорит об инвестициях в 1 миллиард евро в железнодорожное сообщение порта Констанца и больше инвестиций в проекты дорожной и железнодорожной инфраструктуры, которые критически важны для послевоенного восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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