Украинское зерно конкурентнее польского и по цене, и по качеству — Новак — Finance.ua
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Украинское зерно конкурентнее польского и по цене, и по качеству — Новак

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Украинское зерно конкурентнее польского и по цене, и по качеству — Новак
Украинское зерно конкурентнее польского и по цене, и по качеству — Новак
Запрет или продление запрета со стороны Польши на импорт украинского зерна является проявлением защиты собственных фермерских хозяйств и вообще аграрного сектора, ведь украинское зерно гораздо конкурентнее.
Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономист Андрей Новак.
«Запрет или продление запрета со стороны Польши на импорт украинского зерна — политика защиты собственных фермерских хозяйств и польского аграрного сектора. Украинское зерно гораздо более конкурентно и по цене, и по качеству. В прошлом году на этой теме в Польше даже проходили массовые митинги и акции протестов, в том числе фермеров. Эти акции вызвали серьезный резонанс в польском обществе из-за того, что страна оказывает Украине значительную военно-политическую поддержку, зерно из которой может серьезно подорвать аграрный сектор Польши», — пояснил эксперт.
Поэтому, по его мнению, неудивительно, что польская сторона продлевает ограничения, ведь «каждое государство заботится прежде всего о своих экономических интересах и когда речь идет о достаточно большой части экономики и сотнях тысяч работников неудивительно, что власти хотят защитить столь важный сектор национальной экономики».
«Украине к этому нужно относиться спокойно, учитывая огромную военно-политическую поддержку, которую Польша оказывает Украине во время военной агрессии России», — считает Андрей Новак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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