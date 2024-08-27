Венгрия будет сохранять запрет на ввоз украинской агропродукции, но не будет запрещать ее транзит — Finance.ua

Венгрия будет сохранять запрет на ввоз украинской агропродукции, но не будет запрещать ее транзит Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Венгрия и далее будет запрещать ввоз украинской агропродукции в страну, но не будет ограничивать ее транзит. Официальный Будапешт также будет лоббировать в ЕС разработку правил, учитывающих интересы венгерских фермеров.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь на встрече с замминистра экономики Украины Тарасом Качкой.

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В то же время венгерский чиновник заявил, что необходимо продолжать диалог с целью «предоставления адекватных ответов на вызовы, с которыми сталкивается сельское хозяйство». Надь также выразил надежду, что российско-украинская война закончится как можно быстрее и «более мирным способом».

Кроме этого, министр сельского хозяйства Венгрии отметил, что введенная Брюсселем автономная торговая мера продлится до 5 июня 2025 года. По словам Надя, Будапешт заинтересован в том, чтобы после этой даты ЕС принял регламент, учитывающий интересы Венгрии.

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Замминистра экономики Тарас Качка сообщил, что в течение следующих 9−10 месяцев Украина и Европейский Союз должны определить параметры торговли на период до вступления в ЕС. Наиболее чувствительным вопросом является аграрная продукция.

По его словам, позиция Венгрии будет «ключевой в этом вопросе из-за председательства в ЕС и из-за того, что она сосед, который сохраняет некоторые ограничения на экспорт продукции».

Европейский Союз продлил либерализацию торговли с Украиной, то есть освобождение Украины от пошлин еще на один год — до июня 2025-го. Впервые такие мероприятия были введены в 2022 году, чтобы помочь экономике Украины на фоне войны.

Впоследствии освобождение от пошлин продлили на один год в 2023, а в январе Еврокомиссия после протестов фермеров предложила продлить «экспортный безвиз», но с дополнительными гарантиями для защиты рынка ЕС.

Европейские институты считают, что беспошлинный и бесквотный режим поможет стабилизировать украинскую экономику в условиях российской агрессии и будет способствовать постепенной интеграции страны во внутренний рынок ЕС.

hromadske По материалам:

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