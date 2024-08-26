Сийярто обвинил Еврокомиссию в умышленном препятствовании энергоснабжению Венгрии — Finance.ua
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Сийярто обвинил Еврокомиссию в умышленном препятствовании энергоснабжению Венгрии

Мир
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Сийярто обвинил Еврокомиссию в умышленном препятствовании энергоснабжению Венгрии
Сийярто обвинил Еврокомиссию в умышленном препятствовании энергоснабжению Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Еврокомиссия намеренно пытается помешать нормальному энергоснабжению Венгрии и Словакии, не вмешиваясь в вопрос остановки транзита нефти «Лукойл».
Об этом на своей странице в соцсети Х написал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
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«Министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал Европейскую комиссию за бездействие по вопросу транзита нефти „Лукойл“, предположив, что отсутствие вмешательства указывает на то, что из Брюсселя в Киев направляются указания по препятствованию энергоснабжению Венгрии и Словакии», — заявил Ковач.
Сийярто также заявил, что Венгрия близка к финализации долгосрочного соглашения, которое будет «гарантировать продолжение нефтяного сотрудничества с россией».
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Кроме этого, министр иностранных дел Венгрии выразил мнение, что Евросоюз придерживается «саморазрушительной политики».
Напомним, Словакия и Венгрия заявили, что перестали получать нефть от своего ключевого поставщика «Лукойл» после того, как в прошлом месяце Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию. Этот шаг возмутил официальных лиц в Словакии и Венгрии, утверждавших, что блокирование поставок поставит под угрозу их энергетическую безопасность. Европейская комиссия получила письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии с жалобой на санкции, которые Украина применила против компании «Лукойл».
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Представитель Европейской комиссии сказал, что анализ ЕС не показывает непосредственного риска для поставок двум странам, и что сейчас Еврокомиссия ожидает более подробной информации от Венгрии и Словакии.
По материалам:
Укрінформ
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