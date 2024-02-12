Венгерский OTP Bank покидает Румынию после 20 лет работы — Finance.ua

Венгерский OTP Bank покидает Румынию после 20 лет работы Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Венгерский OTP Bank покидает Румынию после 20 лет работы

Венгерский финансовый гигант, один из крупнейших банков Центральной Европы, OTP Bank, покидает Румынию после 20 лет работы. Свой бизнес венгры продали за 350 млн евро крупнейшему румынскому банку Banca Transilvania.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Daily News Hungary.

Соглашение уже закрыто, но его должны одобрить несколько органов власти Румынии, включая национальный банк. Если дадут зеленый свет, Banca Transilvania поглотит все дочерние банки OTP и интегрирует их в свою сеть.

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Покупатель пообещал сохранить обслуживание на нескольких языках. Бренд OTP Group временно останется, чтобы обеспечить плавный переход для клиентов и партнеров до завершения слияния.

OTP Bank Romania SA контролирует 2,64% румынского рынка по общим чистым активам. В настоящее время он обслуживает около 420 тыс. розничных клиентов и более 22 тыс. корпоративных клиентов.

В банке работают 1800 сотрудников. На момент слияния в Румынии было 96 отделений OTP Bank.

Напомним, OTP Bank находится в процессе выполнения плана по выходу с российского рынка.

Также 4 мая 2023 года венгерский OTP Bank попал в список международных спонсоров войны. Однако 2 октября НАПК сообщило, что исключило OTP Bank из реестра международных «спонсоров войны» полностью.

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