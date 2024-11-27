Великобритания продлит визы для украинцев — Finance.ua

Великобритания продлит визы для украинцев Сегодня 10:42 — Личные финансы

Великобритания продлит визы для украинцев

Великобритания продлила еще на 18 месяцев визы украинским беженцам, находящимся на территории страны по программе спонсорства.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Изменение некоторых иммиграционных правил:

для продления визы нужно подавать заявку, продление не будет автоматическим;

прием заявок будет открыт 4 февраля 2025 года;

обращаться за продлением визы нужно за 28 дней до окончания ее срока действия;

подаваться на продление виз можно только на территории Великобритании;

в течение срока рассмотрения заявки (восемь недель) выезжать за границу нельзя, но все это время сохраняется легальный статус и все права.

Время, проведенное в Великобритании по этой схеме, не засчитывается в 10-летний период для подачи на право постоянного жительства.

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Напомним, программа спонсорства была введена с 24 февраля 2022 года. После полномасштабного вторжения россии в Украину Евросоюз активировал Директиву временной защиты, предоставившую украинцам право легально находиться на территории ЕС и получать базовые социальные услуги. Речь идет о здравоохранении, образовании и праве на трудоустройство. Срок действия документа — до марта 2025 года с возможностью продления.

Программа Homes for Ukraine, позволяющая украинцам временно жить в Великобритании во время войны, продолжает действовать . Район Элмбридж на юго-востоке Англии ввел поддержку для местных жителей, принимающих украинских беженцев. Районный совет предлагает выплачивать владельцам или арендаторам жилья £600 в месяц.

Ранее министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте проект бюджета на 2025 год. Королевство заложит в свой военный бюджет 3,8 миллиарда долларов на ежегодную поддержку Украины.

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