Великобритания и ЕС договорились о новом этапе отношений после Brexit — Finance.ua

Великобритания и ЕС договорились о новом этапе отношений после Brexit Сегодня 12:40 — Мир

Урсула фон дер Ляен и Кир Стармер в преддверии встречи во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране 16 мая 2025 года, Фото: Getty Images

Великобритания и Европейский Союз достигли «позднего прорыва» во время ночных переговоров накануне саммита в Лондоне 19 мая, сообщили официальные лица по обе стороны.

Стороны договорились о масштабной перезагрузке отношений после Brexit, пишет FT.

По новым договоренностям Великобритания откроет свои рыболовные воды для европейских судов еще на 12 лет. Это решение, вероятно, вызовет критику со стороны Консервативной партии, рассказали изданию чиновники из Брюсселя.

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В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер добился соглашения в сфере ветеринарного контроля, отметило издание. Оно позволит существенно сократить бюрократические барьеры для британского аграрного экспорта в ЕС — главный торговый партнер страны.

Брюссель отказался от предыдущего требования связать сроки агропродовольственного соглашения с соглашением о рыбалке, сообщили три дипломата ЕС. Британские чиновники подтвердили, что компромисс достигнут по обоим вопросам.

Переговоры продолжались всю ночь — стороны согласовывали ключевые детали обновленного сотрудничества, в частности торговли рыбой и пищевыми продуктами, а также формулирование потенциального соглашения о молодежной мобильности. Лондон настаивает, что переговоры по этой инициативе должны продолжаться без конкретных обязательств на нынешнем этапе.

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«Нам удалось добиться прорыва», — сообщил один из британских чиновников.

В понедельник утром послы 27 стран-членов ЕС одобрили пакет договоренностей, а лидеры институтов ЕС прибыли в Лондон для официального подписания.

По данным европейских дипломатов, стороны согласились, что «должны стремиться» к созданию молодежной программы обмена. Ее детали будут согласовывать в ближайшие месяцы.

Стармер подчеркнул, что инициатива не предполагает возвращения к свободному передвижению и не противоречит «красным линиям» правительства: Великобритания не планирует восстанавливать членство в таможенном союзе или едином рынке ЕС.

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Напомним, выход Британии из ЕС, официально завершившийся 31 января 2020 года, стал беспрецедентным событием, приведшим к пересмотру экономических, политических и социальных связей. Соглашение о торговле и сотрудничестве, подписанное в конце 2020 года, заложило основу для новых отношений, но не разрешило всех противоречий. Основные вызовы включают торговые барьеры, в том числе таможенные проверки и регуляторные разногласия, усложнившие экспорт и импорт между сторонами. В то же время обе стороны стремятся сохранить сотрудничество в таких областях, как безопасность, научные исследования и борьба с изменением климата.

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