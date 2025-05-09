США заключили торговое соглашение с Великобританией — Finance.ua

США заключили торговое соглашение с Великобританией Сегодня 11:30 — Мир

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне, округ Колумбия, США, Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) заключили торговое соглашение с Великобританией. Это первая договоренность из десятков стран, относительно которых ввели пошлины.

О заключении соглашения сообщил президент США Дональда Трамп в собственной соцсети Truth Social.

«Учитывая нашу многолетнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Великобритания стала нашим первым соглашением, о котором мы объявили», — написал Трамп.

Трамп назвал соглашение «полным и всеобъемлющим», которое укрепит отношения между Вашингтоном и Лондоном на многие годы в будущем. Он также добавил, что ряд других соглашений находится на продвинутом этапе переговоров и будет заключен позже.

Однако экономисты предупреждают: речь идет не о полноценном торговом договоре, а только о предварительной договоренности на уровне администрации. Полноформатные межгосударственные соглашения, как правило, готовятся годами и требуют ратификации парламентами обеих стран.

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Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на «несправедливые тарифы», которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11 до 48%, тогда как для остальных будет действовать «базовая» ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика по которым регулируется отдельно.

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