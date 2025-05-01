Великобритания высказалась о соглашении Украины с США — Finance.ua

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Великобритания высказалась о соглашении Украины с США

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Великобритания высказалась о соглашении Украины с США
Великобритания высказалась о соглашении Украины с США
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми приветствовал подписание соглашения об экономическом сотрудничестве между Украиной и США и заверил в продолжении 100-летнего партнерства Лондона с Киевом.
«Великобритания приветствует шаги, сделанные США и Украиной для подписания соглашения об экономическом партнерстве. Поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой. Благодаря нашему 100-летнему партнерству мы углубляем экономические и безопасностные связи для будущих поколений обеих наших стран», — написал он в социальной сети Х в четверг.
Как сообщалось, первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент в среду в Вашингтоне подписали соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Ранее, в ночь на 1 мая, Украина и Соединенные Штаты Америки подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых.
Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, подписавшая документ вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом.
«Как договорились Владимир Зеленский и Дональд Трамп, совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Сейчас документ такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран — Украины и Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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