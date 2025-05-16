Экономика Великобритании переживает стремительный рост — Finance.ua

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Экономика Великобритании переживает стремительный рост

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Экономика Великобритании переживает стремительный рост
Экономика Великобритании переживает стремительный рост
В начале 2025 года экономика Великобритании выросла быстрее, чем ожидалось. Хотя она столкнется с более жестким испытанием из-за повышения налогов для бизнеса и торговых войн Дональда Трампа.
Об этом пишет Reuters.
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Согласно официальным данным, опубликованным между январем и мартом, экономика ускорилась до роста на 0,7%, что превышает рост на 0,1% за последние три месяца 2024 года.
Это превысило прогноз роста на 0,6%, заявленный в опросе экономистов Reuters, и ожидание, которое также установил Банк Англии.
Экономика Великобритании переживает стремительный рост
Только в марте экономика неожиданно выросла, увеличившись на 0,2% по сравнению с февралем, сообщило Управление национальной статистики.
Фунт стерлингов несколько вырос по отношению к доллару США.
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Ривз, подвергшаяся критике со стороны бизнес-лидеров и оппозиционных партий за свое решение увеличить взносы в фонды социального страхования с апреля, заявила, что эти данные свидетельствуют о силе экономики и ее потенциале.
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«За первые три месяца года экономика Великобритании росла быстрее, чем экономика США, Канады, Франции, Италии и Германии», — говорится в ее заявлении.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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