Экономика Великобритании переживает стремительный рост — Finance.ua

Экономика Великобритании переживает стремительный рост Сегодня 08:33

Экономика Великобритании переживает стремительный рост

В начале 2025 года экономика Великобритании выросла быстрее, чем ожидалось. Хотя она столкнется с более жестким испытанием из-за повышения налогов для бизнеса и торговых войн Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

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Согласно официальным данным, опубликованным между январем и мартом, экономика ускорилась до роста на 0,7%, что превышает рост на 0,1% за последние три месяца 2024 года.

Это превысило прогноз роста на 0,6%, заявленный в опросе экономистов Reuters, и ожидание, которое также установил Банк Англии.

Только в марте экономика неожиданно выросла, увеличившись на 0,2% по сравнению с февралем, сообщило Управление национальной статистики.

Фунт стерлингов несколько вырос по отношению к доллару США.

Ривз, подвергшаяся критике со стороны бизнес-лидеров и оппозиционных партий за свое решение увеличить взносы в фонды социального страхования с апреля, заявила, что эти данные свидетельствуют о силе экономики и ее потенциале.

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«За первые три месяца года экономика Великобритании росла быстрее, чем экономика США, Канады, Франции, Италии и Германии», — говорится в ее заявлении.

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