Ведомство Маска объявило о «масштабной чистке» в сфере соцобеспечения США — Finance.ua

Ведомство Маска объявило о «масштабной чистке» в сфере соцобеспечения США Сегодня 04:23 — Мир

Ведомство Маска объявило о «масштабной чистке» в сфере соцобеспечения США

Департамент эффективности правительства США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, заявил, что начал «масштабную чистку» записей в Агентстве социального обеспечения (SSA).

Об этом сообщает Newsweek

«В течение последних двух недель Агентство соцобеспечения приступило к масштабной очистке своих записей. Примерно 3,2 миллиона владельцев номеров, все в возрасте 120 лет и старше, теперь обозначены как умершие», — заявили в DOGE.

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Ранее Илон Маск заявил, будто миллионы людей старше 100 лет могут получать социальные выплаты.

SSA предположило, что цифры неправильно трактовали, и под этими миллионами подразумеваются многие люди, которые не получают помощи, но «не имеют даты смерти, связанной с их записями». Опубликованные статистические данные показывают, что из 67 миллионов человек, получающих помощь от соцобеспечения, примерно 53 000 — около 0,1 процента — являются долгожителями.

Маск впервые привлек внимание к записям SSA о владельцах номеров социального страхования в феврале.

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«Возможно, „Сумерки“ реальны, и есть много вампиров, собирающих номера социального страхования», — написал он.

Данные, вероятно, взяты из системы SSA Numident, содержащей все номера социального страхования, начиная с 1936 года. Во время проверки в марте 2015 года Агентство соцобеспечения внесло в систему записи о смерти 6,5 миллиона человек старше 112 лет, которые, вероятно, уже умерли.

Агентство соцобеспечения также имеет политику автоматического прекращения выплат пособия лицам, зарегистрированным в возрасте 115 лет и старше.

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24 февраля Маск заявил: «Мы все более оптимистично настроены на то, что по мере устранения огромных затрат и мошенничества в сфере социального обеспечения и медицины появится потенциал для увеличения реальных долларов, получаемых гражданами, и улучшения здравоохранения!»

В то же время Алекс Бин, преподаватель финансовой грамотности в Университете штата Теннесси в Мартине, говорит: «Мошенничество в системе социального обеспечения, безусловно, существует, но утверждение, что оно является массовым, поскольку в базе данных есть много получателей, возраст которых якобы превышает 100 лет, не является доказательством того, что оно широко распространено. Прежде всего эти выводы должны привлечь внимание новой администрации к тому, насколько устарели многие базы данных государственных учреждений, которые обычно приводят к подобным ошибкам».

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