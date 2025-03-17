В миссии ООН рассказали, как повлияло сокращение поддержки США на проекты в Украине — Finance.ua

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В миссии ООН рассказали, как повлияло сокращение поддержки США на проекты в Украине

Казна и Политика
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В миссии ООН рассказали, как повлияло сокращение поддержки США на проекты в Украине
В миссии ООН рассказали, как повлияло сокращение поддержки США на проекты в Украине
Гуманитарная миссия ООН наблюдает срыв ремонта укрытий, прекращение предоставления медицинской помощи, психологической поддержки детей и многоцелевой денежной поддержки в Украине из-за прекращения международной помощи Соединенных Штатов.
Об этом сообщила Гуманитарная миссия ООН в Украине в комментарии Укринформу.
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В Агентстве подтвердили, что замораживание и сокращение американского финансирования влияют на критически важную многосекторную работу в Украине.
Следовательно, ООН наблюдает уменьшение доступа к чистой воде и санитарным услугам для 1,4 млн человек, главным образом в 5 регионах вдоль линии фронта, и срыв критического ремонта приютов, в том числе в более чем 100 местах совместного использования.
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Международная организация также наблюдает прекращение комплексной медицинской помощи для 300 тысяч человек, главным образом вдоль линии фронта и прекращение поддержки психического здоровья для 87 тысяч детей.
Кроме того, 716 тысяч человек больше не в состоянии покрывать свои основные потребности посредством многоцелевой денежной поддержки.
Как сообщалось, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.
По материалам:
Укрінформ
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