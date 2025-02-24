США предложили ООН резолюцию, приравнивающую действия Украины и рф, — FT Сегодня 19:23

США и Европа ведут борьбу в ООН и G7 по вопросу о том, следует ли обвинять россию в ее войне против Украины. Об этом пишет издание Financial Times.

Отмечается, что быстрая смена позиции президента США Дональда Трампа по поводу конфликта грозит разрушить западное единство.

Администрация Трампа и ЕС предложили конкурирующие резолюции ООН по голосованию в Генеральной ассамблее в понедельник. Дипломаты G7 провели выходные, споря о том, будет ли в совместном заявлении, которое должно быть опубликовано G7, упоминаться «агрессия» россии против Украины или нет.

Чиновники заявили, что противостояние может дойти до Совета Безопасности ООН, и США, возможно, встанут на сторону россии и Китая против демонстрации поддержки Киева, поддерживаемой Западной Европой.

«Если [мы] посмотрим на сообщения, исходящие из Соединенных Штатов, то станет понятно, что российская риторика там очень сильно представлена», — заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, когда ее спросили, считает ли она, что администрация Трампа действует в интересах россии.

Отмечается, что стремление Трампа к скорейшему прекращению войны, его начало двусторонних переговоров с россией и его обострение словесной войны с президентом Украины Владимиром Зеленским разрушили три года единодушного осуждения Западом вторжения москвы в феврале 2022 года.

УНІАН По материалам:

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