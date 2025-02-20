В США планируют значительное сокращение налогов — Трамп — Finance.ua
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В США планируют значительное сокращение налогов — Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сотрудничать с республиканцами в Конгрессе, чтобы значительно снизить налоги для граждан и компаний.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Мы существенно снизим налоги для семей, работников и компаний, в частности, отменим налог на чаевые, а также, надеюсь, на социальное обеспечение и сверхурочную работу», — сказал Трамп.
По его словам, план также предусматривает снижение налогов для внутренних производителей нефти и газа и возможность для компаний списывать 100% затрат на строительство новых заводов и капитальные инвестиции.
«Если вы приобретаете что-то полезное для нашей страны, мы позволим вам списать эти расходы», — отметил Трамп.
По материалам:
Економічна Правда
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