В США планируют значительное сокращение налогов — Трамп Сегодня 12:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сотрудничать с республиканцами в Конгрессе, чтобы значительно снизить налоги для граждан и компаний.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы существенно снизим налоги для семей, работников и компаний, в частности, отменим налог на чаевые, а также, надеюсь, на социальное обеспечение и сверхурочную работу», — сказал Трамп.

По его словам, план также предусматривает снижение налогов для внутренних производителей нефти и газа и возможность для компаний списывать 100% затрат на строительство новых заводов и капитальные инвестиции.

«Если вы приобретаете что-то полезное для нашей страны, мы позволим вам списать эти расходы», — отметил Трамп.

Економічна Правда По материалам:

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