Важные шаги после того, как вы приняли предложение о работе Сегодня 16:06

После принятия job offer следует сосредоточиться на деталях, которые обеспечат успех и помогут произвести наилучшее впечатление в первый день — независимо от того, будете ли работать в офисе или удаленно.

Специалисты budni.robota.uа рассказывают о нескольких важных шагах, которые следует предпринять сразу после принятия job offer.

Чего ждать после того, как вы сказали «да»

Поймите, что происходит после устного согласия. После того, как вы примете предложение по телефону или по электронной почте, будущий работодатель, вероятно, пришлет вам письменные документы.

Подтвердите дату начала работы, зарплату и должность. Помните, хотя устные предложения отражают намерения, только официальное письмо-предложение имеет юридическую силу.

Внимательно просмотрите письменное предложение перед подписанием. Обратите особое внимание на зарплату, должность, льготы и другие условия трудоустройства.

Если что-то кажется непонятным или не соответствует тому, что обсуждалось ранее, обратитесь к рекрутеру или HR-а.

Ведите переговоры по необходимости. Даже если вы согласились, некоторые аспекты предложения все еще можно обсудить.

Если в письменном варианте появились неожиданные изменения или отсутствуют ключевые моменты, вы вправе их согласовать.

Обычно зарплата, количество оплачиваемых дней отпуска и бонусы легче скорректировать, чем должность или основные обязанности, но это зависит от гибкости работодателя.

Начните подготовку к вступлению в должность. Следите за своей электронной почтой, ожидайте получения документов от HR-отдела, поздравительных писем и ссылок на учебные материалы.

Возможно, вас попросят заполнить формы, создать аккаунты или выбрать варианты льгот заранее.

Оставайтесь на связи с теми, кто может рекомендовать вас. Даже после принятия предложения работодатели могут обращаться к вашим предыдущим работодателям с просьбой дать рекомендации или проводить финальные проверки.

Предупредите рекомендателей, чтобы их просьба не удивила, а также убедитесь, что их контактные данные актуальны, и еще раз поблагодарите за поддержку.

Подготовьтесь к проверке анкетных данных или дополнительных проверок. Вас могут попросить предоставить разрешение на проверку судимостей, подтверждение опыта работы или образования.

Для отдельных должностей могут потребоваться тесты на использование запрещенных веществ, проверка кредитной истории или даже допуск к секретной информации — все зависит от специфики работы.

Подготовьте технику для эффективного старта. Если ваша роль подразумевает удаленный или гибридный формат, не ждите первого рабочего дня, чтобы выяснить, что вам нужно.

Спросите о ноутбуке, программном обеспечении, VPN или инструментах, которые понадобятся в работе.

Убедитесь, что у вас надежный интернет, а настройки позволяют эффективно начать работу, особенно если вы будете на связи с командой удаленно.

Подготовьтесь для оформления зарплаты и льгот. По всей вероятности, вы получите несколько необходимых форм для заполнения от HR-отдела еще до официального выхода на работу.

Будьте готовы предоставить информацию для Государственной налоговой службы и банковского учреждения.

Просмотрите сроки регистрации для получения льгот и соберите все документы, которые могут потребоваться.

Распространенные ошибки, которые следует избегать после job offer:

Исчезать с радаров . Поддержка связи демонстрирует энтузиазм и надежность. Если после принятия job offer вы исчезаете, это может вызвать вопрос о серьезности намерений.

. Поддержка связи демонстрирует энтузиазм и надежность. Если после принятия job offer вы исчезаете, это может вызвать вопрос о серьезности намерений. Игнорировать письма или задерживать документы . Пропуск дедлайнов или несвоевременное заполнение необходимых форм может повлечь за собой административные проблемы и отложить официальный старт.

. Пропуск дедлайнов или несвоевременное заполнение необходимых форм может повлечь за собой административные проблемы и отложить официальный старт. Пренебрегать обязанностями на текущем месте работы . Игнорирование финальных задач или безразличие к последнему рабочему дню может испортить отношения и нанести вред вашей профессиональной репутации.

. Игнорирование финальных задач или безразличие к последнему рабочему дню может испортить отношения и нанести вред вашей профессиональной репутации. Рассказывать о работе до ее официального подтверждения . Уж слишком раннее сообщение может восприниматься непрофессионально и даже поставить под угрозу вашу нынешнюю или новую должность.

. Уж слишком раннее сообщение может восприниматься непрофессионально и даже поставить под угрозу вашу нынешнюю или новую должность. Игнорировать других рекрутеров или интервьюеров. «Сжигание мостов» из-за безразличия может обернуться против вас, когда понадобятся возможности или поддержка этих специалистов.

