0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Автобестселлеры сентября: какие новые автомобили самые популярные в Украине

Технологии&Авто
18
Автобестселлеры сентября: какие новые автомобили самые популярные в Украине
Автобестселлеры сентября: какие новые автомобили самые популярные в Украине
В сентябре самым популярным автомобилем на украинском рынке новых автомобилей стал электрокроссовер Volkswagen ID. Unyx — было зарегистрировано 432 таких авто. Всего за месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковушек.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
На второй строчке рейтинга оказался Renault Duster с результатом 406 зарегистрированных авто.
Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4, который выбрали 292 покупателя.
ТОП-10 новых легковушек сентября:
  • Volkswagen ID. Unyx — 432 ед.;
  • Renault Duster — 406 ед.;
  • Toyota RAV4 — 292 ед.;
  • BYD Song Plus — 280 ед.;
  • Hyundai Tucson — 224 ед.;
  • Skoda Kodiaq — 182 ед.;
  • Mazda CX5 — 165 ед.;
  • BYD Leopard 3 — 150 ед.;
  • Honda eNS1 — 143 ед.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 136 ед.
Напомним, в августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе (EU, EFTA, UK) выросло на 5% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году — до 790 177 ед.
Самым популярным автомобилем у европейских потребителей стал кроссовер Volkswagen T-Roc, завершивший месяц с показателем 14 693 реализованных авто, что на 14% больше, чем в прошлом году.
Его ближайшие конкуренты — Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems