Автобестселлеры сентября: какие новые автомобили самые популярные в Украине
В сентябре самым популярным автомобилем на украинском рынке новых автомобилей стал электрокроссовер Volkswagen ID. Unyx — было зарегистрировано 432 таких авто. Всего за месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковушек.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
На второй строчке рейтинга оказался Renault Duster с результатом 406 зарегистрированных авто.
Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4, который выбрали 292 покупателя.
ТОП-10 новых легковушек сентября:
- Volkswagen ID. Unyx — 432 ед.;
- Renault Duster — 406 ед.;
- Toyota RAV4 — 292 ед.;
- BYD Song Plus — 280 ед.;
- Hyundai Tucson — 224 ед.;
- Skoda Kodiaq — 182 ед.;
- Mazda CX5 — 165 ед.;
- BYD Leopard 3 — 150 ед.;
- Honda eNS1 — 143 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 136 ед.
Напомним, в августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе (EU, EFTA, UK) выросло на 5% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году — до 790 177 ед.
Самым популярным автомобилем у европейских потребителей стал кроссовер Volkswagen T-Roc, завершивший месяц с показателем 14 693 реализованных авто, что на 14% больше, чем в прошлом году.
Его ближайшие конкуренты — Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.
