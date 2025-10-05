Автобестселлеры сентября: какие новые автомобили самые популярные в Украине Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Автобестселлеры сентября: какие новые автомобили самые популярные в Украине

В сентябре самым популярным автомобилем на украинском рынке новых автомобилей стал электрокроссовер Volkswagen ID. Unyx — было зарегистрировано 432 таких авто. Всего за месяц украинцы приобрели более 6,8 тыс. новых легковушек.

Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

На второй строчке рейтинга оказался Renault Duster с результатом 406 зарегистрированных авто.

Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4, который выбрали 292 покупателя.

ТОП-10 новых легковушек сентября:

Volkswagen ID. Unyx — 432 ед.;

Renault Duster — 406 ед.;

Toyota RAV4 — 292 ед.;

BYD Song Plus — 280 ед.;

Hyundai Tucson — 224 ед.;

Skoda Kodiaq — 182 ед.;

Mazda CX5 — 165 ед.;

BYD Leopard 3 — 150 ед.;

Honda eNS1 — 143 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado — 136 ед.

Напомним, в августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе (EU, EFTA, UK) выросло на 5% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году — до 790 177 ед.

Самым популярным автомобилем у европейских потребителей стал кроссовер Volkswagen T-Roc, завершивший месяц с показателем 14 693 реализованных авто, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Его ближайшие конкуренты — Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.

