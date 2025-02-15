В YouTube появятся новые функции с использованием ИИ — Finance.ua

В YouTube появятся новые функции с использованием ИИ Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

В YouTube появятся новые функции с использованием ИИ

Генеральный директор YouTube Нил Мохан в своем ежегодном письме назвал искусственный интеллект одной из четырех «больших ставок» компании на 2025 год.

Об этом пишет TechCrunch.

Автоматический дубляж видео — что это и для кого

Одним из ключевых новшеств станет автоматический дубляж видео, что позволит авторам быстро адаптировать свой контент для глобальной аудитории.

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Эта функция станет доступна всем участникам партнерской программы YouTube уже в этом месяце.

Автоматическое определение возраста пользователей: как это будет работать

Также компания работает над внедрением технологии машинного обучения для определения возраста пользователей. Это позволит улучшить персонализацию контента и рекомендаций в соответствии с возрастными ограничениями.

Детали работы этого алгоритма пока не раскрываются, однако подобные методы используются другими соцсетями, в частности Facebook, Instagram и TikTok.

Какая ситуация с ИИ в YouTube

Несмотря на все преимущества ИИ, его интеграция в производство контента вызывает споры.

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Часть пользователей опасается, что платформа будет перенасыщена низкокачественными видео, созданными искусственным интеллектом.

Однако YouTube заявляет, что ИИ должен стать вспомогательным инструментом для авторов, а не заменителем человеческого творчества.

Чтобы контролировать использование ИИ на платформе, YouTube расширит сотрудничество с Creative Artists Agency (CAA) и запустит новые инструменты защиты создателей.

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К примеру, будет усовершенствована система Content ID, которая будет отслеживать использование искусственного интеллекта для создания имитаций голоса и лица известных личностей без их согласия.

Также YouTube в 2025 году делает ставку на развитие видеоблогеров как «нового Голливуда» и расширение присутствия на больших экранах. По последним данным, просмотр YouTube на телевизорах в США уже превысил мобильный трафик.

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