Пользователи YouTube Premium тестируют новые улучшенные функции — Finance.ua

Пользователи YouTube Premium тестируют новые улучшенные функции 09.02.2025, 00:29 — Технологии&Авто

Пользователи YouTube Premium тестируют новые улучшенные функции

Подписчики YouTube Premium могут просматривать видео со скоростью 4x до 26 февраля.

Пользователи могут выбрать скорость воспроизведения видео от 0,25 до 4х с шагом 0,05 на устройствах iOS и Android.

Чтобы включить функцию, необходимо выбрать скорость воспроизведения в меню настроек при просмотре видео.

Какие еще изменения

Лучшее качество звука (на устройствах iOS и Android)

Режим «Картинка в картинке» для просмотра коротких видео, переключаясь между приложениями (только на устройствах iOS)

Быстрый переход между контентом благодаря функции «Скачок вперед» (доступна на сайте)

Можно автоматически загружать короткие видеозаписи на устройство (iOS)

Подписчики Premium могут воспользоваться функциями в течение ограниченного времени. Компания проводит эксперименты, в том числе с генеративным ИИ.

The Village Україна По материалам:

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