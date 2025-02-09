Пользователи YouTube Premium тестируют новые улучшенные функции — Finance.ua

Пользователи YouTube Premium тестируют новые улучшенные функции
Подписчики YouTube Premium могут просматривать видео со скоростью 4x до 26 февраля.
Пользователи могут выбрать скорость воспроизведения видео от 0,25 до 4х с шагом 0,05 на устройствах iOS и Android.
Чтобы включить функцию, необходимо выбрать скорость воспроизведения в меню настроек при просмотре видео.
Какие еще изменения
- Лучшее качество звука (на устройствах iOS и Android)
- Режим «Картинка в картинке» для просмотра коротких видео, переключаясь между приложениями (только на устройствах iOS)
- Быстрый переход между контентом благодаря функции «Скачок вперед» (доступна на сайте)
- Можно автоматически загружать короткие видеозаписи на устройство (iOS)
Подписчики Premium могут воспользоваться функциями в течение ограниченного времени. Компания проводит эксперименты, в том числе с генеративным ИИ.
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