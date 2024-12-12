YouTube начал автоматически дублировать видео на другие языки — Finance.ua

YouTube начал автоматически дублировать видео на другие языки Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

YouTube начал автоматически дублировать видео на другие языки

Сервис YouTube объявил о запуске функции автоматического дубляжа. Теперь возможность стала доступна для сотен тысяч каналов с образовательным контентом.

Об этом сообщается в блоге сервиса.

Система генерирует дубляж автоматически при загрузке видео. Авторы могут прослушать перевод в своем кабинете и при необходимости удалить его, если качество не удовлетворяет. Это можно сделать как до публикации, так и после.

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Видео на английском языке получают дубляж на французском, немецком, хинди, индонезийском, итальянском, японском, португальском и испанском языках.

Если исходное видео создано на одном из этих языков, то будет добавлен дубляж на английском. Зрители могут выбрать нужную звуковую дорожку в настройках проигрывателя.

Тестирование автоматического дубляжа началось летом 2023 года с ограниченным числом авторов. Технология основана на ИИ-сервисе Aloud, разработанном в рамках Google Area 120.

Українські Новини По материалам:

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