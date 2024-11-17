Цены на YouTube Premium выросли во многих странах мира — Finance.ua

Цены на YouTube Premium выросли во многих странах мира Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Цены на YouTube Premium выросли во многих странах мира

Стоимость подписки на YouTube Premium, позволяющая смотреть видео без рекламы, выросла до 13 евро или 14 долларов во многих странах мира. Это почти в шесть раз дороже, чем в Украине.

Это подтвердил менеджер по коммуникациям YouTube Пол Пеннингтон в комментарии The Verge.

Как изменилась стоимость подписки

В декабре YouTube сообщил подписчикам из США со старыми тарифными планами YouTube Premium, что с 2024 года им придется платить 13,99 доллара в месяц.

Теперь повышение цен докатилось до Европы и других регионов. Давние подписчики YouTube Music из Испании, например, теперь будут платить 10,99 евро вместо 7,99, а новые подписчики еще больше — 12,99 евро.

В каких странах выросла стоимость подписки

Менеджер по коммуникациям YouTube Пол Пеннингтон подтвердил повышение цен как на YouTube Premium, который удаляет рекламу в потоковых видео и включает доступ к музыкальному сервису, так и на отдельные планы YouTube Music.

Читайте также YouTube Shorts расширяет границы: максимальная продолжительность видео теперь три минуты

По его словам, цены выросли в Болгарии, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Эквадоре, Эстонии, Испании, Финляндии, Греции, Гватемале, Гондурасе, Кувейте, Литве, Люксембурге, Латвии, Пуэрто-Рико, Португалии, Румынии, Словакии и Турции.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.