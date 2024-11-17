Цены на YouTube Premium выросли во многих странах мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на YouTube Premium выросли во многих странах мира

Технологии&Авто
34
Цены на YouTube Premium выросли во многих странах мира
Цены на YouTube Premium выросли во многих странах мира
Стоимость подписки на YouTube Premium, позволяющая смотреть видео без рекламы, выросла до 13 евро или 14 долларов во многих странах мира. Это почти в шесть раз дороже, чем в Украине.
Это подтвердил менеджер по коммуникациям YouTube Пол Пеннингтон в комментарии The Verge.

Как изменилась стоимость подписки

В декабре YouTube сообщил подписчикам из США со старыми тарифными планами YouTube Premium, что с 2024 года им придется платить 13,99 доллара в месяц.
Читайте также
Теперь повышение цен докатилось до Европы и других регионов. Давние подписчики YouTube Music из Испании, например, теперь будут платить 10,99 евро вместо 7,99, а новые подписчики еще больше — 12,99 евро.

В каких странах выросла стоимость подписки

Менеджер по коммуникациям YouTube Пол Пеннингтон подтвердил повышение цен как на YouTube Premium, который удаляет рекламу в потоковых видео и включает доступ к музыкальному сервису, так и на отдельные планы YouTube Music.
Читайте также
По его словам, цены выросли в Болгарии, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Эквадоре, Эстонии, Испании, Финляндии, Греции, Гватемале, Гондурасе, Кувейте, Литве, Люксембурге, Латвии, Пуэрто-Рико, Португалии, Румынии, Словакии и Турции.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.