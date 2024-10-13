YouTube Shorts расширяет границы: максимальная продолжительность видео теперь три минуты — Finance.ua
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YouTube Shorts расширяет границы: максимальная продолжительность видео теперь три минуты

Технологии&Авто
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YouTube Shorts расширяет границы: максимальная продолжительность видео теперь три минуты
YouTube Shorts расширяет границы: максимальная продолжительность видео теперь три минуты
На платформе «YouTube» увеличат продолжительность YouTube Shorts. Видеохостинг увеличит формат видео в три раза — с 60 секунд до 3 минут. Обновление будет доступно с 15 октября.
Об этом пишет Variety.
«Эта функция была наиболее востребована среди создателей, поэтому мы рады предоставить вам больше возможностей, чтобы рассказать свою историю», — написал Тодд Шерман, директор по управлению продуктами YouTube Shorts.
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3-минутная продолжительность будет доступна для видео с квадратным или вертикальным соотношением сторон.
Платформа также вводит опцию «Показывать меньше коротких видео»: пользователи смогут выбрать это в настройках и им будет временно отображаться меньше коротких видео.
YouTube Shorts также недавно обновил плеер, чтобы «оптимизировать его внешний вид, позволяя содержимому создателей занимать центральное место, а зрителям — сосредотачиваться на излюбленном контенте», — добавил Шерман.
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YouTube Shorts ежемесячно смотрят более 2 миллиардов пользователей, вошедших в систему по сравнению с 1,5 миллиардами год назад, сказал Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet и Google.
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