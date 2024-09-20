YouTube добавил новые ИИ-функции для создания контента — Finance.ua

YouTube добавил новые ИИ-функции для создания контента
На своем мероприятии Made on YouTube в Нью-Йорке компания Google объявила о внедрении ряда новых функций для YouTube, использующих искусственный интеллект.
Об этом сообщает The Verge.
Эти инструменты, направленные на упрощение процесса создания контента, могут значительно изменить способ, которым создатели разрабатывают и реализуют свои видео.
Одной из ключевых функций является вкладка «Вдохновение» в приложении YouTube Studio, которая использует ИИ для генерации идей для видео, предложений заголовков, миниатюр и даже первых строк текста. Это может стать инструментом мозгового штурма или полноценным решением для создания видеопроектов.
Кроме этого, YouTube внедряет новую функцию «Dream Screen» для Shorts, которая позволяет использовать искусственный интеллект для создания фоновых видео благодаря интеграции с видеомоделью DeepMind Veo. Эта функция позволит создателям создавать короткие видеоролики до шести секунд с автоматически генерируемыми фонами.
Еще одна интересная функция — автоматический дубляж видео на несколько языков, расширяющий возможности для международной аудитории. Ожидается, что все эти нововведения будут доступны в конце 2023 года или в начале 2024-го.
Поделиться новостью