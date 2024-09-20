YouTube добавил новые ИИ-функции для создания контента — Finance.ua
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YouTube добавил новые ИИ-функции для создания контента

Технологии&Авто
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YouTube добавил новые ИИ-функции для создания контента
YouTube добавил новые ИИ-функции для создания контента
На своем мероприятии Made on YouTube в Нью-Йорке компания Google объявила о внедрении ряда новых функций для YouTube, использующих искусственный интеллект.
Об этом сообщает The Verge.
Эти инструменты, направленные на упрощение процесса создания контента, могут значительно изменить способ, которым создатели разрабатывают и реализуют свои видео.
Одной из ключевых функций является вкладка «Вдохновение» в приложении YouTube Studio, которая использует ИИ для генерации идей для видео, предложений заголовков, миниатюр и даже первых строк текста. Это может стать инструментом мозгового штурма или полноценным решением для создания видеопроектов.
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Кроме этого, YouTube внедряет новую функцию «Dream Screen» для Shorts, которая позволяет использовать искусственный интеллект для создания фоновых видео благодаря интеграции с видеомоделью DeepMind Veo. Эта функция позволит создателям создавать короткие видеоролики до шести секунд с автоматически генерируемыми фонами.
Еще одна интересная функция — автоматический дубляж видео на несколько языков, расширяющий возможности для международной аудитории. Ожидается, что все эти нововведения будут доступны в конце 2023 года или в начале 2024-го.
По материалам:
Speka
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