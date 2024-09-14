YouTube разрабатывает инструменты для обнаружения ИИ-сгенерированных лиц и музыки — Finance.ua
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YouTube разрабатывает инструменты для обнаружения ИИ-сгенерированных лиц и музыки

Технологии&Авто
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YouTube разрабатывает инструменты для обнаружения ИИ-сгенерированных лиц и музыки
YouTube разрабатывает инструменты для обнаружения ИИ-сгенерированных лиц и музыки
Видеохостинг YouTube работает над обозначением созданных искусственным интеллектом видео, размещенных на его платформе. Компания объявила, что разрабатывает два новых инструмента: один для обнаружения созданной ИИ музыки и второй для сгенерированных лиц.
Об этом пишет Hypebeast.
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Компания назвала функцию обнаружения музыки «технологией идентификации синтетического пения», которая по существу будет отслеживать песни, являющиеся дипфейками.
Вероятно, этот инструмент будет доступен только для тех, кто вошел в Content ID — сервис для владельцев авторских прав, который позволяет им идентифицировать и управлять материалами, защищенными авторским правом.
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Второй инструмент позволит людям в разных областях обнаруживать созданный искусственным интеллектом контент, показывающий их лица.
Компания заявила, что уже обрабатывает миллиарды претензий, поданных через Content ID каждый год, и эта цифра, вероятно, будет расти, поскольку все больше получат доступ к генеративному программному обеспечению ИИ.
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