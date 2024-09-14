YouTube разрабатывает инструменты для обнаружения ИИ-сгенерированных лиц и музыки — Finance.ua

YouTube разрабатывает инструменты для обнаружения ИИ-сгенерированных лиц и музыки 14.09.2024, 01:18 — Технологии&Авто

YouTube разрабатывает инструменты для обнаружения ИИ-сгенерированных лиц и музыки

Видеохостинг YouTube работает над обозначением созданных искусственным интеллектом видео, размещенных на его платформе. Компания объявила, что разрабатывает два новых инструмента: один для обнаружения созданной ИИ музыки и второй для сгенерированных лиц.

Об этом пишет Hypebeast.

Компания назвала функцию обнаружения музыки «технологией идентификации синтетического пения», которая по существу будет отслеживать песни, являющиеся дипфейками.

Вероятно, этот инструмент будет доступен только для тех, кто вошел в Content ID — сервис для владельцев авторских прав, который позволяет им идентифицировать и управлять материалами, защищенными авторским правом.

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Второй инструмент позволит людям в разных областях обнаруживать созданный искусственным интеллектом контент, показывающий их лица.

Компания заявила, что уже обрабатывает миллиарды претензий, поданных через Content ID каждый год, и эта цифра, вероятно, будет расти, поскольку все больше получат доступ к генеративному программному обеспечению ИИ.

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