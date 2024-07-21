YouTube Music ввел новую функцию распознавания треков по напеванию — Finance.ua
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YouTube Music ввел новую функцию распознавания треков по напеванию

Технологии&Авто
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YouTube Music ввел новую функцию распознавания треков по напеванию
YouTube Music ввел новую функцию распознавания треков по напеванию, Фото: gizbot.com
Сервис YouTube Music ввел новую функцию, позволяющую пользователям находить песню, просто напевая ее.
Об этом пишет Hypebeast.
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Этот инструмент был у бета-версии еще в мае для пользователей Android, а теперь он доступен для подписчиков как на iOS, так и на Android.
Перейдя на строчку поиска в YouTube Music, пользователи увидят новый значок формы сигнала. Если нажать на него, программа начнет слушать все, что человек напевает и попытается найти песню.
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Эта функция также способна расшифровывать трек, играющий вживую на инструменте.
Чтобы получить доступ к этой функции, необходимо иметь подписку на YouTube Music. Однако даже в этом случае она доступна не для всех подписчиков.
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