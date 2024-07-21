YouTube Music ввел новую функцию распознавания треков по напеванию — Finance.ua

YouTube Music ввел новую функцию распознавания треков по напеванию Сегодня 03:05 — Технологии&Авто

YouTube Music ввел новую функцию распознавания треков по напеванию, Фото: gizbot.com

Сервис YouTube Music ввел новую функцию, позволяющую пользователям находить песню, просто напевая ее.

Об этом пишет Hypebeast.

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Этот инструмент был у бета-версии еще в мае для пользователей Android, а теперь он доступен для подписчиков как на iOS, так и на Android.

Перейдя на строчку поиска в YouTube Music, пользователи увидят новый значок формы сигнала. Если нажать на него, программа начнет слушать все, что человек напевает и попытается найти песню.

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Эта функция также способна расшифровывать трек, играющий вживую на инструменте.

Чтобы получить доступ к этой функции, необходимо иметь подписку на YouTube Music. Однако даже в этом случае она доступна не для всех подписчиков.

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