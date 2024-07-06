YouTube расширяет возможности для Premium-пользователей и вводит новые тарифные планы — Finance.ua

YouTube расширяет возможности для Premium-пользователей и вводит новые тарифные планы Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

YouTube расширяет возможности для Premium-пользователей и вводит новые тарифные планы

YouTube хочет привлечь больше людей на свою платную подписку Premium, потому расширил функционал для своих подписчиков. В частности, теперь пользователи могут непрерывно смотреть Shorts, даже если не в программе, или сразу перейти к ключевым моментам в видео,

Об этом говорится в блоге компании.

Переход к ключевым моментам видео. Если при просмотре видео дважды коснуться экрана, чтобы перемотать его, появится кнопка Jump ahead. Она должна перевести пользователя на интересующие его моменты.

Пишут, что эта функция основана на ИИ и пользовательских данных. Она доступна для всех подписчиков на Android и скоро должна появиться на iOS

Непрерывные YouTube Shorts. Теперь смотреть вертикальные видео можно даже вне программы — YouTube будет показывать их в маленьком окне, как «картинку в картинке». Похоже, что новая функция работает только на Android.

В блоге YouTube напоминает, что подписка на Premium дает доступ к функциям, которые только тестируются.

К примеру, сейчас можно попробовать смотреть Shorts в офлайн-режиме, воспользоваться разговорным ИИ (но это только в США) или экспериментировать с обновленной страницей просмотра.

Также компания сообщает , что расширит количество платных вариантов подписки, но пока не ясно, какие именно будут и сколько будут стоить.

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