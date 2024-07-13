YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей — Finance.ua
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YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей

Фондовый рынок
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YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей
YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей
YouTube Music проверяет новую функцию генеративного радио. Пользователи смогут задать искусственному интеллекту текстовую подсказку, и он подберет соответствующие песни по запросу пользователя.
Об этом сообщает 9to5Google.
Новая функция начнет появляться у случайных пользователей. После развертывания на домашней странице появится предложение «Ask for music any way you like» с примечанием «Experiment».
YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей
После нажатия на этот раздел, сервис предложит пользователю описать музыку, которую он желает послушать. К примеру, это могут быть поп-припевы, эпические саундтреки и т. д.
Сервис подбирает первые 3 трека, далее музыка будет предлагаться по мере прослушивания.
После этого YouTube Music создаст радиостанцию ​​и использует существующую карту плейлиста для отображения результата. Запрос будет использован как название радиостанции, при этом оно будет обозначено как «Созданное для вас» и будет иметь описание.
Пока не известно, у каких пользователей может появиться эта функция и необходима ли для этого подписка YouTube Premium.
По материалам:
mezha.media
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