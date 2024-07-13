YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей — Finance.ua

YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей
YouTube Music проверяет новую функцию генеративного радио. Пользователи смогут задать искусственному интеллекту текстовую подсказку, и он подберет соответствующие песни по запросу пользователя.
Об этом сообщает 9to5Google.
Новая функция начнет появляться у случайных пользователей. После развертывания на домашней странице появится предложение «Ask for music any way you like» с примечанием «Experiment».
После нажатия на этот раздел, сервис предложит пользователю описать музыку, которую он желает послушать. К примеру, это могут быть поп-припевы, эпические саундтреки
и т. д.
Сервис подбирает первые 3 трека, далее музыка будет предлагаться по мере прослушивания.
После этого YouTube Music создаст радиостанцию и использует существующую карту плейлиста для отображения результата. Запрос будет использован как название радиостанции, при этом оно будет обозначено как «Созданное для вас» и будет иметь описание.
Пока не известно, у каких пользователей может появиться эта функция и необходима ли для этого подписка YouTube Premium.
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