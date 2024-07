YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей — Finance.ua

YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей 13.07.2024, 01:06 — Фондовый рынок

YouTube Music использует ИИ для создания радиостанций по запросу пользователей

YouTube Music проверяет новую функцию генеративного радио. Пользователи смогут задать искусственному интеллекту текстовую подсказку, и он подберет соответствующие песни по запросу пользователя.

Об этом сообщает 9to5Google.

Новая функция начнет появляться у случайных пользователей. После развертывания на домашней странице появится предложение «Ask for music any way you like» с примечанием «Experiment».

После нажатия на этот раздел, сервис предложит пользователю описать музыку, которую он желает послушать. К примеру, это могут быть поп-припевы, эпические саундтреки и т. д.

Сервис подбирает первые 3 трека, далее музыка будет предлагаться по мере прослушивания.

После этого YouTube Music создаст радиостанцию ​​и использует существующую карту плейлиста для отображения результата. Запрос будет использован как название радиостанции, при этом оно будет обозначено как «Созданное для вас» и будет иметь описание.

Пока не известно, у каких пользователей может появиться эта функция и необходима ли для этого подписка YouTube Premium.

