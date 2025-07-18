Рынок кофе и чая в Украине: 10 млрд грн выручки за 2024 год (инфографика) — Finance.ua
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Рынок кофе и чая в Украине: 10 млрд грн выручки за 2024 год (инфографика)

Фондовый рынок
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Рынок кофе и чая в Украине: 10 млрд грн выручки за 2024 год (инфографика)
Рынок кофе и чая в Украине: 10 млрд грн выручки за 2024 год (инфографика)
По данным YC.Market, производством чая и кофе в Украине занимаются 570 субъектов ведения хозяйства. Это 264 компании и 306 ФЛП. Больше всего их сосредоточилось в столице.
Рынок кофе и чая в Украине: 10 млрд грн выручки за 2024 год (инфографика)
Предприятия, подавшие финансовую отчетность за 2024 год, показали выручку в 10 млрд грн. В 2023 году она составила 8,6 млрд грн.
Кто в лидерах на рынке, сколько им удалось заработать за последние три года и кого не обошли связи с россией — работа идет в новом исследовании YouControl.

Кофе и чай с привкусом войны

Несмотря на полномасштабную войну, промышленность кофе и чая растет, а крупнейшие компании демонстрируют стабильно высокие доходы.
Наибольшая сосредоточенность производителей, а именно 153 юрлица, в Киеве. Значительную долю имеют Днепропетровская область с 54 производителями и Киевская область, где сосредоточено 48 субъектов хозяйствования.
Среди всех проанализированных компаний из выборки есть юридические лица с иностранным капиталом — в частности, из Китая, Молдовы, Индии, Турции, Кипра и других европейских стран. К сожалению, среди лидеров рынка не обошлось без связей с агрессором.
Топ 10 производителей чая и кофе: анализ связей
Рынок кофе и чая в Украине: 10 млрд грн выручки за 2024 год (инфографика)
Крупнейшие компании по производству чая и кофе в Украине заработали 7,9 млрд грн, что составляет 79% от общей суммы выручки компаний, подавших финансовую отчетность за 2024 год — детали по ссылке.

Выводы

Несмотря на стабильный экономический рост отрасли и миллионные доходы лидеров рынка, результаты исследования обнаружили тревожный факт: в первой десятке крупнейших производителей кофе и чая в Украине, вероятно, есть компании, имеющие связи с рф.
Пока одни компании продолжают коммерческие отношения со страной-агрессором, другие украинские производители терпят убытки из-за обстрелов, потерь производственных мощностей и разрушения логистики.
По материалам:
Finance.ua
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