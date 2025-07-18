Dragon Capital инвестирует 30 миллионов долларов в распределенную генерацию — Finance.ua
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Dragon Capital инвестирует 30 миллионов долларов в распределенную генерацию

Фондовый рынок
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Dragon Capital инвестирует 30 миллионов долларов в распределенную генерацию
Dragon Capital инвестирует 30 миллионов долларов в распределенную генерацию
Владелец Dragon Capital Томаш Фиала инвестирует 30 миллионов долларов в совместный энергопроект с бывшим CEO «Укрэнерго» Владимиром Кудрицким.
Об этом стало известно в интервью Томаша Фиалы и Владимира Кудрицкого изданию Forbes Ukraine.
Кудрицкий уволился из «Укрэнерго» в сентябре 2024 года, а в ноябре он вместе с бывшим членом правления «Укрэнерго» Андреем Немировским учредил компанию «Неджен». В апреле 2025-го «Неджен» договорилась о запуске энергетического проекта Power One с Dragon Capital.
«В рамках проекта привлекаем финансирование и строим распределенную генерацию, чтобы помочь Украине преодолеть дефицит, созданный российскими обстрелами. Это — батарейки и газопоршневые станции — балансирующие мощности, наиболее нужные системе», — рассказал Кудрицкий Forbes Ukraine.
Dragon Capital, которому принадлежит 100% Power One, выступает как финансовый партнер, а «Неджен» — операционный. Структура собственности будет изменяться по мере привлечения нового капитала.
«В первую фазу проекта Dragon Capital вкладывает $30 млн собственного капитала. Более половины этой суммы мы уже потратили на оборудование и земельные участки. Кредитные средства будут составлять 60−70% инвестиций», — сообщил в свою очередь Фиала.
«Ожидаем доходность около 30% и окупаемость три — три с половиной года. Окупаемость зависит от того, насколько быстро сможем запустить станции», — добавил он.
«С Владимиром мы давно знакомы. Он пытался активно привлекать частные инвестиции в сектор, когда возглавлял „Укрэнерго“. Мы обратили внимание на энергетику в прошлом году, когда была уничтожена часть украинских электростанций. Планируем инвестировать как собственные деньги, так и привлеченные от банков и международных фондов», — рассказал он в интервью.
«Параллельно до конца года надеемся запустить совместно с Amber инфраструктурный фонд на €350 млн, который будет инвестировать в энергетику и инфраструктуру. Сотрудничаем с Amber на паритетных условиях. Этот фонд готовы профинансировать ЕИБ на сумму до €50 млн и ЕБРР — до €60 млн. Ведем переговоры с другими финансовыми организациями», — отметил он.
По материалам:
Економічна Правда
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