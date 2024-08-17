YouTube Music вводит функцию «Личное радио», которая позволит делиться своими любимыми песнями с другими — Finance.ua

YouTube Music вводит функцию «Личное радио», которая позволит делиться своими любимыми песнями с другими Сегодня 04:32 — Технологии&Авто

YouTube Music запускает новую функцию «Личное радио». Она позволяет транслировать ежедневные плейлисты на основе любимых мелодий пользователей других людей.

Об этом пишет The Verge.

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Теперь функция начинает появляться на некоторых страницах каналов пользователей YouTube Music — там, куда люди обычно заходят, чтобы просмотреть свою музыкальную статистику.

По информации 9to5Google, «Личное радио» появилось в рамках обновления сервиса профилей YouTube Music, появившегося в апреле прошлого года.

Как это будет работать

Новая функция, как и статистика, по умолчанию будет приватной. Пользователи должны обновить настройки канала, если они хотят, чтобы «Личное радио» отображалось для других.

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Когда функция станет широко доступной, вы сможете включить ее, нажав на иконку своего профиля в YouTube Music, выбрав «Настройки», перейдя в раздел «Конфиденциальность и местонахождение», а затем выбрав «Настройки канала». Там нужно включить «Включить публичную статистику» или «Включить публичное личное радио».

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