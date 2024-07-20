YouTube Shorts добавляет искусственный голос для озвучивания видео, как у TikTok — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

YouTube Shorts добавляет искусственный голос для озвучивания видео, как у TikTok

Технологии&Авто
11
YouTube Shorts добавляет искусственный голос для озвучивания видео, как у TikTok
YouTube Shorts добавляет искусственный голос для озвучивания видео, как у TikTok
YouTube анонсировал новые функции для короткого формата видео YouTube Shorts. Среди них — функция искусственного диктора, который может озвучить любой ролик.
Об этом говорится в блоге YouTube.
Читайте также
Процесс добавления дикторского голоса похож на TikTok. Для этого достаточно просто написать текст для видео и выбрать нужный инструмент.
«С функцией Text to Speech у авторов появится еще больше возможностей для самовыражения, ведь текст в вашем Short можно озвучить или произнести вслух. После того как вы записали ролик, добавьте свой текст и коснитесь иконки „Добавить голос“ в верхнем левом углу», — говорится в сообщении.
Читайте также
В настоящее время платформа предлагает гораздо меньше версий озвучки, чем TikTok. Всего доступно четыре голоса на выбор.
Платформа также запускает автоматически сгенерированные субтитры, которые можно добавить в видео, не переключаясь на другое приложение, например CapCut.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.