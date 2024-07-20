YouTube Shorts добавляет искусственный голос для озвучивания видео, как у TikTok — Finance.ua

YouTube Shorts добавляет искусственный голос для озвучивания видео, как у TikTok
YouTube анонсировал новые функции для короткого формата видео YouTube Shorts. Среди них — функция искусственного диктора, который может озвучить любой ролик.
Об этом говорится в блоге YouTube.
Процесс добавления дикторского голоса похож на TikTok. Для этого достаточно просто написать текст для видео и выбрать нужный инструмент.
«С функцией Text to Speech у авторов появится еще больше возможностей для самовыражения, ведь текст в вашем Short можно озвучить или произнести вслух. После того как вы записали ролик, добавьте свой текст и коснитесь иконки „Добавить голос“ в верхнем левом углу», — говорится в сообщении.
В настоящее время платформа предлагает гораздо меньше версий озвучки, чем TikTok. Всего доступно четыре голоса на выбор.
Платформа также запускает автоматически сгенерированные субтитры, которые можно добавить в видео, не переключаясь на другое приложение, например CapCut.
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