YouTube вводит новую функцию: реклама будет появляться во время паузы видео — Finance.ua

YouTube вводит новую функцию: реклама будет появляться во время паузы видео
Компания YouTube запустила новую функцию — теперь во время паузы видео будут показывать рекламу.
Об этом сообщает The Verge.
Для чего вводят новую функцию
В компании говорят, что это поможет брендам охватить более широкую аудиторию.
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Такой подход должен сделать просмотр видео менее прерывистым.
Реклама во время пауз отображается в правой части экрана. Хотя в команде не отметили, уменьшит ли это частоту обычной рекламы при просмотре.
Впервые концепцию такой рекламы анонсировали в 2018 и в 2023 году YouTube начал тестировать эту функцию среди ограниченного круга рекламодателей.
Теперь новый формат доступен всем рекламодателям.
Реклама у всех видео на YouTube появилась в июне 2021 года. А уже в 2023 году рекламу начали показывать во время просмотра YouTube на телевизоре.
Пользователи не могут пропустить 30-секундную рекламу, если те не подписались на YouTube Premium.
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