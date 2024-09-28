YouTube вводит новую функцию: реклама будет появляться во время паузы видео — Finance.ua

YouTube вводит новую функцию: реклама будет появляться во время паузы видео 28.09.2024, 00:18 — Технологии&Авто

YouTube вводит новую функцию: реклама будет появляться во время паузы видео

Компания YouTube запустила новую функцию — теперь во время паузы видео будут показывать рекламу.

Об этом сообщает The Verge.

Для чего вводят новую функцию

В компании говорят, что это поможет брендам охватить более широкую аудиторию.

Такой подход должен сделать просмотр видео менее прерывистым.

Реклама во время пауз отображается в правой части экрана. Хотя в команде не отметили, уменьшит ли это частоту обычной рекламы при просмотре.

Впервые концепцию такой рекламы анонсировали в 2018 и в 2023 году YouTube начал тестировать эту функцию среди ограниченного круга рекламодателей.

Теперь новый формат доступен всем рекламодателям.

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Реклама у всех видео на YouTube появилась в июне 2021 года. А уже в 2023 году рекламу начали показывать во время просмотра YouTube на телевизоре.

Пользователи не могут пропустить 30-секундную рекламу, если те не подписались на YouTube Premium.

The Village Україна По материалам:

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