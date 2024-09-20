В россии интернет-провайдеры массово теряют клиентов: просят остановить блокировку Youtube — Finance.ua

В россии интернет-провайдеры массово теряют клиентов: просят остановить блокировку Youtube Сегодня 12:29

Интернет-провайдеры из россии просят прекратить замедление YouTube из-за массовой потери абонентов.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Операторы интернета массово теряют абонентскую базу из-за замедления YouTube в россии, которое в меньшей степени коснулось мобильных операторов.

Сообщается, что это создает дискриминационные условия и нарушает закон о защите конкуренции.

Поскольку YouTube является популярной видеоплатформой, ее наличие или ограничение, как и качество доступа к ней, является для операторов конкурентным преимуществом или ограничением.

Отмечается, что замедление работы YouTube связано с внешним влиянием, которое могло быть осуществлено только подконтрольным «Зщскомнадзором» Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ).

В то же время в ассоциации провайдеров обратили внимание, что в российском законодательстве нет такого влияния, как замедление работы, а сам YouTube не входил в список запрещенных или ограниченных к доступу ресурсов. Таким образом, ОРЧЦ и «Роскомнадзор» не имеют права по собственной инициативе совершать действия по ограничению доступа к информации.

В этой связи ассоциация попросила возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. На ее рассмотрение у ведомства есть месяц с возможностью продления срока еще на два месяца.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.