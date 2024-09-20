В россии интернет-провайдеры массово теряют клиентов: просят остановить блокировку Youtube — Finance.ua

В россии интернет-провайдеры массово теряют клиентов: просят остановить блокировку Youtube
Интернет-провайдеры из россии просят прекратить замедление YouTube из-за массовой потери абонентов.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Операторы интернета массово теряют абонентскую базу из-за замедления YouTube в россии, которое в меньшей степени коснулось мобильных операторов.
Сообщается, что это создает дискриминационные условия и нарушает закон о защите конкуренции.
Поскольку YouTube является популярной видеоплатформой, ее наличие или ограничение, как и качество доступа к ней, является для операторов конкурентным преимуществом или ограничением.
Отмечается, что замедление работы YouTube связано с внешним влиянием, которое могло быть осуществлено только подконтрольным «Зщскомнадзором» Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ).
В то же время в ассоциации провайдеров обратили внимание, что в российском законодательстве нет такого влияния, как замедление работы, а сам YouTube не входил в список запрещенных или ограниченных к доступу ресурсов. Таким образом, ОРЧЦ и «Роскомнадзор» не имеют права по собственной инициативе совершать действия по ограничению доступа к информации.
В этой связи ассоциация попросила возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. На ее рассмотрение у ведомства есть месяц с возможностью продления срока еще на два месяца.
Поделиться новостью