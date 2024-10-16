YouTube получил масштабное обновление: таймер сна, улучшенный миниплеер и прочее — Finance.ua
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YouTube получил масштабное обновление: таймер сна, улучшенный миниплеер и прочее

Технологии&Авто
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YouTube получил масштабное обновление: таймер сна, улучшенный миниплеер и прочее
YouTube получил масштабное обновление: таймер сна, улучшенный миниплеер и прочее
Компания Google разворачивает ряд новых функций и усовершенствований для приложений и сервисов YouTube на всех поддерживаемых платформах.
Одной из главных новинок стало использование таймера сна для всех пользователей мобильного приложения YouTube. Ранее эта функция была доступна только подписчикам YouTube Premium. Теперь каждый сможет настроить автоматическое отключение приложения после просмотра видео ночью. Пользователи могут выбрать определенные заранее временные ограничения от 10 минут до часа или установить отключение после завершения текущего видео.
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Google также усовершенствовал функциональность миниплеера в мобильных приложениях YouTube. Теперь пользователи смогут перемещать и менять размер миниплеера, одновременно просматривая видео и пролистывая ленту с другими роликами.
Изменения коснулись и плейлистов YouTube. В мобильном приложении появилась возможность отправлять ссылки другим пользователям для совместного создания списков воспроизведения. Пользователи YouTube TV в скором времени смогут добавлять видео в плейлисты с помощью QR-кода. Google планирует внедрить функцию голосования за видео в плейлистах в 2024 году.
Компания представила новые инструменты для персонализации плейлистов. Пользователи смогут создавать свои миниатюры для списков воспроизведения, используя свои фотографии или генерируя их с помощью искусственного интеллекта.
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Позже в этом году в мобильных приложениях YouTube и YouTube Music появятся специальные значки для отличия достижений пользователей, например статуса самого активного слушателя музыки определенного исполнителя.
Среди других обновлений — можно менять скорость воспроизведения видео с шагом 0,05х и визуальные усовершенствования интерфейса приложения для упрощения пользования.
По материалам:
ITC.ua
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